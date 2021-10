Karolina Robinson w "The Voice of Poland" wykonała piosenkę Mandy Moore "Have A Little Faith With Me" i szybko zauroczyła swoim głosem trenerów.

"Jezu, jak pięknie" - krzyknęła Justyna Steczkowska, po czym odwróciła fotel. Chwilę później zrobili Tomson z Baronem.

W tym momencie stojąca na scenie uczestniczka została z powodu zaskoczenia i onieśmielenia, zaczęła mieć problemy na scenie, pogubiła się w tekście, a na krótką chwilę przestała śpiewać.

Robinson opanowała się po tym, jak Tomson z Baronem zaczęli pokazywać jej, aby pamiętała o oddechu i uspokoiła emocje. Wokalistka posłuchała rady i dokończyła utwór, a na koniec odwróciła dwa ostatnie fotele.

Podczas jej występu doszło też do zablokowania jednego z trenerów.

Kim jest Karolina Robinson?

Karolina Robison, działająca pod pseudonimem Kay Ra, to początkująca wokalistka. Na swoim Facebooku napisała o sobie prosto - "śpiewam, coveruje i piszę swoje rzeczy".

Na koncie ma własne wersje piosenek Sanah, Mahalii i Amy Winehouse.

"W tę sobotę będziecie mogli zobaczyć mnie na scenie 'The Voice of Poland'! Oglądajcie i trzymajcie kciuki!" - napisała zapowiadając swój występ.



Wideo Kay Ra - 2:00 (Sanah cover)