W sobotnim odcinku 28 uczestników, którym udało się dotrwać do Nokautu 13. edycji "The Voice of Poland", spróbuje przekonać do siebie trenerów i wygrać bilet do odcinków na żywo. Justyna Steczkowska, Lanberry, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron spośród siedmiorga podopiecznych ze swoich drużyn awansują do kolejnego etapu tylko czworo z nich.

Jedną z uczestniczek walczących o znalezienie się w szczęśliwej czwórce będzie Kamila Ignatowicz z drużyny Tomsona i Barona. Wokalistka postanowiła wykonać przebój Alicii Keys "Girl on Fire" ( posłuchaj! ). Niestety, po wyśpiewaniu zaledwie kilku taktów Kamila całkowicie zamilkła, co już teraz możecie zobaczyć w naszym wideo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice of Poland": Kamila Ignatowicz straciła głos na scenie! TVP

Uczestniczce z odsieczą przyszli wszyscy trenerzy, którzy robili co mogli, aby Kamili udało się zaprezentować swoje wokalne umiejętności. Z jakim skutkiem? Czy Kamili uda się zaśpiewać utwór, a tym samym zawalczyć o przejście do kolejnego etapu 13. odsłony "The Voice of Poland"? A może dostanie szansę, aby rozpocząć swój występ od nowa? Tego dowiemy się już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 w TVP2.

