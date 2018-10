"The Voice of Poland": Kamil Kacprzyk rozbawił widzów swoim tańcem

Voice Of Poland

Kamil Kacprzyk nie wygrał swojej bitwy w "The Voice of Poland", jednak swoim tańcem sprawił, że część osób na pewno go zapamiętało.

Kamil Kacprzyk z Pauliną Brzóską i Jadzią Kuzaką /Jan Bogacz /TVP

Kamil Kacprzyk podczas bitew w "The Voice of Poland" wystąpił w tercecie z drużyny Michała Szpaka. Jego konkurentkami były Jadzia Kuzaka oraz Paula Brzóska.

Uczestnicy wykonali przebój "Havana" Camili Cabello, a na scenie zdecydowaną przewagę osiągnęły dziewczyny. Kasprzyk widząc jednak swoje niedociągnięcie postawił na show i taniec, czym rozbawił widzów oraz trenerów.

"Ja myślę, że niejedna kobieta chciałaby tak tańczyć jak Kamil" - wypalił Szpak.



Wideo Paula Brzóska, Kamil Kacprzyk, Jadwiga Kuzaka - „Havana” - The Voice of Poland - Bitwa

Mniej zainteresowany występem był Piotr Cugowski. "Jest to oczywiście mój ulubiony rodzaj muzyki" - mówił ironicznie. Patrycja Markowska stwierdziła natomiast, że taniec uczestnika "był przerysowany".



Taneczne popisy nie pomogły jednak Kacprzykowi awansować dalej. Trener do etapu nokautu zabrał Jadzię Kuzakę, reszta tria nie została skradziona.



