"The Voice of Poland": Justyna Steczkowska zdradziła, jaką jest gospodynią! [WIDEO]

W tegorocznej edycji na fotelach trenerów "The Voice of Poland" zasiadają: Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk, Sylwia Grzeszczak oraz Tomson i Baron.

W przerwach pomiędzy występami trenerzy często dzielą się wiadomościami ze swojego życia prywatnego. Teraz Steczkowska opowiedziała, jak sprawdza się w roli gospodyni domowej.

"Sprzątam tylko pomiędzy koncertami, czyli bardzo rzadko. Ale jak już sprzątam, to robię to doskonale. Błysk to mało powiedziane. To jest po prostu magia, tego się nie da opisać" - skomentowała.

Okazuje się, że Justyna Steczkowska nie przepada za gotowaniem, choć jak sama stwierdziła, wychodzi jej to całkiem nieźle. "Ale nigdy tego nie robię, ponieważ podpisałam intercyzę, w której napisałam, że nie będę nigdy zmywać garnków, to jest nie moja praca. I nie zgadzam się w małżeństwie na takie traktowanie mnie. Pierwsze co zrobił mój mąż, kupił zmywarkę, a potem tak doskonale nauczył gotować dzieci, że w moi mężczyźni gotują w domu. Jeden i drugi świetnie gotuje, mąż świetnie gotuje, szwagier świetnie gotuje" - wyznała.

W kolejnym odcinku "The Voice of Poland" wokalistka będzie musiała zdecydować, kogo ze swojej drużyny pożegna, a komu pozwoli wystąpić w wielkim finale 12. edycji muzycznego talent show telewizyjnej Dwójki.