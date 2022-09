Mimo ponad 26 lat na scenie Justyna Steczkowska nie zwalnia tempa. Cały czas nagrywa nowe płyty i koncertuje po całej Polsce. I choć emerytura w przypadku artystki wydaje się być śpiewką przyszłości, podczas nagrań "The Voice of Poland", wybiegła myślami w przyszłość i zdradziła, jak ją sobie wyobraża.

"Już wiem, co będziesz robiła na emeryturze. Założysz szkołę i będziesz katowała małolatki" - zakomunikował Marek Piekarczyk podczas nagrań Przesłuchań w Ciemno.

Okazuje się, że Justyna Steczkowska swoją przyszłość widzi zupełnie inaczej. "Ja, szkołę? Nigdy w życiu. Wolę czytać książki. Ja już uczyłam swoje dzieci gry na fortepianie i to było duże wyzwanie. Wspięłam się na wyżyny swojej cierpliwości. Jestem z siebie dumna, bo się udało, ale to była trudna lekcja" - odpowiedziała stanowczo artystka, opowiadając po chwili o muzycznych umiejętnościach swoich latorośli. "Czy nauczyły się grać? Nauczyły się na tyle na ile chciały. Nic więcej nie mogę zrobić "- dodała.

