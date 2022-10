"The Voice of Poland": Justyna Steczkowska pogrzebała uczestnika? Internauci oburzeni!

Za nami drugi odcinek Bitew, w których uczestnicy mierzą się ze sobą w duetach. Decyzją trenerów niektórzy musieli pożegnać się z programem, by inni mogli dalej walczyć o spełnienie muzycznych marzeń.

W trakcie drugiego etapu "The Voice of Poland" trenerzy ponownie mają nieograniczoną liczbę kradzieży uczestników z drużyn kolegów i koleżanek zasiadających w obrotowych fotelach. Jednak do nokautu przejdzie tylko jeden skradziony podopieczny.

Julianna Olańska, Chris Falconnet i "Señorita". Trenerzy bezlitośni

Justyna Steczkowska w duet połączyła Juliannę Olańską i Chrisa Falconneta. Wybrała dla nich utwór "Señorita" Camilii Cabello i Shawna Mendesa, ale szybko okazało się, że był to kompletnie nietrafiony pomysł.

"Chris, co się stało? Podoba mi się twoje zaangażowanie, ale 90% tych dźwięków było zupełnie przypadkowe" - skomentował Baron. "Nie wiem, czy ty po prostu nie oddałeś tej piosenki. Skoro jesteście z drużyny Justyny Steczkowskiej, to chyba chodziliście na wagary" - dodali jeszcze muzycy grupy Afromental.

Wideo Julianna Olańska vs. Chris Falconnet | "Señorita" | Bitwy | The Voice of Poland 13

"Dla mnie to była piękna scena kabaretowa" - powiedział Marek Piekarczyk. "Na próbach było o wiele lepiej, nie wiem, co się wydarzyło, że to było takie przeciętne. Julka, zaśpiewałaś dobrze, ale byłaś tak przestraszona... Chris, w tym, co ty robisz, w tych rockowych dźwiękach, jesteś bardzo dobry. Program jest dla ciebie lekcją, przeżyłeś to, my to przeżyliśmy, trochę z ciężkim uchem, ale daliśmy radę" - podsumowała Justyna Steczkowska, która do kolejnego etapu zabrała Juliannę.

Zdaniem wielu internautów komentujących na oficjalnym profilu programu, dobór piosenki do tej bitwy był wielkim błędem Steczkowskiej.

"Piosenka nie pasowała ani do niej, ani do niego", "trener niby świetnie słyszący, z intuicją i wyczuciem, a jakoś nie zauważył, że robi tej dwójce krzywdę doborem tak nietrafionym", "chyba nie o to chodzi, żeby kłaść im kłody pod nogi?", "nie było już gorszego utworu, by tego chłopaka pogrążyć?", "twój wybór piosenki chyba miał na celu go upokorzyć", "chyba jeden z najgorszych występów wszystkich edycji" - piszą zbulwersowani internauci.