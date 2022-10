Przypomnijmy, że 3 września rozpoczęła się 13. edycja "The Voice of Poland". Trenerami obecnie są: Justyna Steczkowska, Lanberry, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron. Program prowadzą Tomasz Kammel, Małgorzata Tomaszewska oraz Adrian Sikora.

Przed nami ostatnie już Bitwy 13. edycji "The Voice of Poland". Osiem duetów zmierzy się na muzycznym ringu, ale tylko jedna osoba będzie miała szansę przejść do kolejnego etapu - Nokautu. Ogromne emocje związane z zakończeniem Bitew dadzą się we znaki nie tylko uczestnikom, ale również trenerom.

Po występie jednej z par z drużyny Marka Piekarczyka, między nim, a Justyną Steczkowską dojdzie do ostrej wymiany zdań, co już teraz możecie zobaczyć w naszym wideo.

"To jest manifest, w którym nie ma co wydziwiać, a one i tak trochę zrobiły" - zakomunikował po występie swoich podopiecznych Marek Piekarczyk.

"Mareczku, ty nie musisz się w ogóle tłumaczyć. Podjąłeś takie decyzje i ja je szanuję, ale jako widz mogę to odbierać po swojemu" - zripostowała w sekundę Justyna Steczkowska, po czym dodała przerywając wypowiedź Marka Piekarczyka:

"Protest song nie zabiera nam możliwości pokazania jego siły, ale Marek i tak cię kocham i masz prawo do swoich decyzji i tego, żeby prowadzić swoich uczniów swoją własną drogą. Na tym polega ten program" - dodała.

Kolejne wywody artystki chyba nie przypadły do gustu wokaliście.

"Justyna, teraz moja kolej była..." - zakomunikował sucho trener "The Voice of Poland".

"OK, sorry! Przecież kochasz kobiety i zawsze im ustępujesz..." - stwierdziła Justyna Steczkowska.

"Nie w tym wypadku, bo walczę o moje kobiety" - odpowiedział Marek Piekarczyk.

"Zabrzmiało ostro, zabrzmiało ostro" - zakończyła dyskusję artystka.

Co ciekawe, nie jest to pierwsza słowna potyczka trenerów emitowanej obecnie odsłony "The Voice of Poland". Już w pierwszych odcinkach Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk nie przebierali w słowach walcząc o uczestników.

Występ którego duetu wywołał kolejną dyskusję między trenerami? Odpowiedź już w sobotnim odcinku "The Voice of Poland" o godzinie 20:00 w TVP2.

