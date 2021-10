30 października widzowie zobaczą ostatnie bitwy 12. edycji "The Voice of Poland". Każdy duet przed wystąpieniem na muzycznym ringu miał szansę szlifować swój talent pod okiem trenerów podczas warsztatów muzycznych i prób do odcinka. Jak swoich podopiecznych do występu przygotowuje Justyna Steczkowska, która wielokrotnie powtarzała, że nic tak nie rani jej uszu jak fałszowanie?

"Nie! Stop, stop! Jezu!" - zaczęła krzyczeć Justyna Steczkowska w trakcie prób z Karoliną Mirek i Danielem Jodłowskim, którzy w najbliższą sobotę zaśpiewają utwór "Wybacz" z repertuaru zespołu Ira.



Justyna Steczkowska przerwała próbę. Co się stało?

"Te góry, to jest żyleta. I to fajnie, ale one muszą być tak jak żyleta czyściutkie! Musisz śpiewać czysto. Jeśli nie jesteś pewna jakiegoś dźwięku, lepiej go nie zaśpiewać, niż zaśpiewać nieczysto, bo będę cię musiała wyrzucić" - zwróciła się do Karoliny.

"Trzeba trafiać we wszystkie dźwięki, a to się czasem nie zdarza. Nieczystości są nie do zniesienia. To jest nie ten poziom programu. Nie możecie fałszować" - zakomunikowała Danielowi Justyna Steczkowska.

Warto dodać, że kiedy kilka lat temu Justyna Steczkowska po raz pierwszy była trenerką w "The Voice of Poland", zyskała miano "pani profesor".