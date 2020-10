"The Voice of Poland": Julianna Olańska pożegnała się z programem. Kto zachwycił podczas bitew?

Drugi odcinek bitew tegorocznego "The Voice of Poland" zaowocował kilkoma bardzo wysoko ocenionymi występami. Trenerów zachwycili m.in.: Wojciech Lechończak, Maciej Wójcikowski, Anna Gąsienica-Byrcyn i Magdalena Ćwiertnia. Z programem pożegnała się jedna z faworytek - Julianna Olańska.

Trenerzy w "The Voice of Poland" musieli podejmować ciężkie decyzje /Jan Bogacz/TVP /materiały prasowe

Obecny etap "The Voice of Poland" - bitwy - to jeden z najciekawszych momentów talent show TVP. Podczas niego trenerzy zestawiają swoich podopiecznych w duety i tria. Uczestnicy rywalizują o względy jurora, który do nokautu może zabrać tylko jednego śpiewającego. Inni trenerzy mogą zdecydować się na kradzieże, których mogą dokonywać w tej edycji bez limitu. Do następnej fazy show przejdzie jednak tylko jeden skradziony uczestnik.

Na gorących krzesłach po poprzednich bitwach zasiedli: Paweł Sznajder (skradziony przez Tomsona i Barona), Agata Wyszyńska (uratowana przez Michała Szpaka), Kasia Miernik-Jeremias (wybrana przez Urszulę Dudziak) oraz Michalina Lipińska (skradziona przez Edytę Górniak).

Pierwszy duet tego wieczoru w drużynie Tomsona i Barona stworzyli Adam Kalinowski i Przemysław Pajdak. Trenerzy wybrali dla nich utwór "Legendary" ( sprawdź! ) Welshly Arms. Występ przypadł go gustu publiczności i trenerom.

"Jesteś jak karabin maszynowy. Jak już odpalisz, to jedziesz i masakrujesz" - komentował występ Kalinowskiego Michał Szpak. Zachwycone były również Urszula Dudziak i Edyta Górniak. "To było starcie kogutów" - stwierdziła Górniak. Członkowie Afromental postawili na Adama Kalinowskiego, jednak Pajdak nie odpadł, bo do walki o niego włączyli się wszyscy trenerzy. Uczestnik przypomniał, że Szpak podczas przesłuchań w ciemno odwrócił swój fotel jako pierwszy i to właśnie z nim chce dalej współpracować.



Bitwy w drużynie Urszuli Dudziak rozpoczęły Maja Mędrek i Małgorzata Mirgos. Trenerka wybrała dla nich piosenką Varius Manx "Zanim zrozumiesz" ( sprawdź! ).

"To było piękne" - przyznał Michał Szpak. "Wasze wystąpienie tchnęło nowe życie w ten utwór" - mówił Baron. "Harmonia łagodzi obyczaje. Każda z was ma inne atuty" - chwalił uczestniczki Tomson. Zarzuty do wykonania miała natomiast Edyta Górniak, która stwierdziła, że "czuje niedosyt". "Żadna z was nie zrozumiała, o czym śpiewa" - brutalnie stwierdziła gwiazda. Urszula Dudziak zdecydowała się do nokautu zabrać Maję Mędrek.

Pierwszą parę w drużynie Edyty Górniak w tym odcinku bitew uformowały Anna Gąsienica-Byrcyn i Magdalena Ćwiertnia. Trenerka wybrała dla nich nieśmiertelny klasyk - "(You Make Me Feel) Like Natural Woman" ( posłuchaj! ) Arethy Franklin.

"Fenomenalnie. Jestem pokryta dreszczami" - krzyczała rozemocjonowana Urszula Dudziak. "Trudno ocenić wasz występ. Nie dałyście nam żadnego argumentu, aby się czegoś doczepić. Nie zasługujecie, aby opuścić program" - powiedział Szpak. Edyta Górniak zdecydowała się postawić na Gąsienicę-Byrcyn. Ćwiertnia jednak błyskawicznie została skradziona przez wszystkich trenerów, a uczestniczka postawiła na pracę z Dudziak.



Pierwszą rundę bitew zakończył duet z drużyny Michała Szpaka - Kasia Szulc i Justyna Jarząbek. Trener postawił swoje uczestniczki przed sporym wyzwaniem, gdyż wybrał dla nich przebój Izabeli Trojanowskiej "Wszystko, czego dziś chcę" ( posłuchaj! ). "Piękne wokale, gratuluję wam. Czasem zdarza się tak, że uczestnicy wchodzą w utwór. I tutaj tak było" - komplementowała wokalistki Górniak. "Ogromnie się bałem. Nie wiedziałem, co mnie czeka. Jestem z was dumny" - mówił ich mentor a następnie postawił na Kasię Szulc.

Drugą parą w ekipie Urszuli Dudziak byli Juliusz Nyk i Monika Morka. Trenerka wybrała dla nich utwór "I Got You Babe" ( posłuchaj! ) Sonny’ego Bono i Cher, przez co sprawiła mnóstwo problemów swoim podopiecznym. "Nie za bardzo mi się podobał ten występ" - wprost stwierdziła Górniak, z czym nie zgodziła się Dudziak. "Jak można pięknie przekazać piosenkę nie popisywać się" - dodał Tomson. Trenerka duetu ostatecznie postawiła na Monikę Morkę.

W kolejnej bitwie w drużynie Tomsona i Barona zmierzyli się Julianna Olańska i Bartosz Utracki. Duet otrzymał piosenkę "Miłość miłość" ( sprawdź! ) Krzysztofa Zalewskiego.

"To była bardzo fajna, wyrównana walka. Pięknie weszliście w utwór. Gratuluję" - chwaliła Górniak. "Cudownie, jestem oczarowana" - mówiła Dudziak. Panowie z Afromental do dalszego etapu wzięli Bartosza Utrackiego. Mimo że Szpak przekonywał, że Olańska nie powinna odpaść na tym etapie, żaden z trenerów nie zdecydował się na kradzież.



Miłosz Mogielski i Ignacy Błażejowski z ekipy Edyty Górniak otrzymali utwór Marcina Maciejczaka "Jak gdyby nic" ( posłuchaj! ). Trenerka nie kryła wzruszenia podczas prób oraz w trakcie głównego występu. "Jesteście tak młodzi, ale jednak tak dojrzali" - chwalił uczestników Szpak i nazwał ich duet "magicznym". Górniak zdecydowała, że dalej przechodzi Ignacy Błażejowski.



W ostatniej bitwie wieczoru zmierzyli się Maciej Wójcikowski i Wojciech Lechończak z drużyny Michała Szpaka. Wykonali oni piosenkę Luthera Vandrossa "Never Too Much" ( posłuchaj! ). Trenerzy byli zachwyceni.

"To było wspaniałe" - krzyczała Górniak. "Rewelacja. Wyglądacie bosko. Komplet szczęścia" - mówiła Urszula Dudziak. Szpak ostentacyjnie chciał wyjść ze studia, gdyż stwierdził, że nie jest w stanie zdecydować. Ostatecznie postawił na Wojciecha Lechończaka, a Wójcikowskiego uratowała Edyta Górniak. Tym samym z programem pożegnała się Michalina Lipińska.