Julia Stolpe w programie trafiła do drużyny Sylwii Grzeszczak. Do półfinału awansowała decyzją swojej trenerki, która wybrała ją kosztem Igora Kowalskiego.



W poprzednim odcinku wykonała utwór "Hi Fi Superstar" Wandy i Bandy ( sprawdź! ). "Zaśpiewałaś absolutnie pod każdym względem. Ale mało tego. Pokazujesz kobietom, że można się spełniać. Nie każdy musi być gwiazdą, ale można śpiewać i czerpać z tego przyjemność" - komentowała Justyna Steczkowska.

"The Voice of Poland" - kiedy oglądać nowy odcinek?

W sobotnim półfinale uczestnicy zaśpiewają dwie piosenki: przygotowaną na potrzeby programu i cover. Do finału awansuje czterech najlepszych.

Julia Stolpe wykona m.in. utwór "Kiedy jak nie teraz". Współtwórcami nagrania są Juliusz Kamil i Michał Pietrzak, nadworni kompozytorzy dla uczestników "The Voice of Poland". Mają na koncie piosenki dla m.in. Krystiana Ochmana, Michała Szczygła czy Natalii Zastępy.

"The Voice of Poland": Kim jest Julia Stolpe?

Mieszkająca obecnie w Poznaniu wokalistka pochodzi z Kościana. Ukończyła studia na kierunku edukacja muzyczna z pedagogiką opiekuńczo - wychowawczą. Jest absolwentką Policealnego Studium Piosenkarskiego im. Czesława Niemena w Poznaniu na kierunku aktor, piosenkarz scen muzycznych.W marcu tego roku Julia Stolpe wzięła udział w programie "Szansa na sukces" z piosenkami właśnie Czesława Niemena. Wykonała wówczas utwór "Płonąca stodoła", ale program wygrał Tomasz Bulzak.

Wokalistka od września 2006 roku związana jest z chrześcijańskim zespołem rockowym Pinokio Brothers. Współpracuje także z grupą Lumen, Poznańską Orkiestrą Rozrywkową, Smart Big Band i Orkiestrą Bardabusz.

Jako nauczycielka śpiewu przygotowywała uczestników konkursów telewizyjnych "X Factor", "Must Be The Music" czy "Mam talent". Teraz sama zdecydowała się wziąć udział w programie tego typu.

"Uczę tego co nosi poważnie brzmiącą nazwę 'emisja głosu', prawidłowej techniki śpiewu, prawidłowego oddechu, dykcji i intonacji ale także kształcę słuch oraz uczę moich uczniów interpretacji piosenki. Są oni przygotowywani również do pracy z mikrofonem oraz do śpiewania w zespole" - mówi o sobie Julia Stolpe.

