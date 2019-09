"The Voice of Poland": Jest zwiastun 10. sezonu programu! Kogo zobaczymy w show?

Voice Of Poland

Do sieci trafił zwiastun pierwszych trzech odcinków talent show "The Voice of Poland". Program na antenę powróci 7 września. Internauci dostrzegli w zapowiedzi m.in. przyjaciółkę Michała Szpaka.

Michał Szpak przygarnie przyjaciółkę do drużyny w "The Voice of Poland"?

Przypomnijmy, że w 10. edycji "The Voice of Poland" na fotelach trenerów zasiądą: Michał Szpak, Margaret, Kamil Bednarek oraz Tomson i Baron.

Prowadzącymi show będą: Ida Nowakowska, Tomasz Kammel, a także Maciej Musiał, Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun, zapowiadający najbliższe odcinki "The Voice of Poland". W nim oprócz jurorów możemy zobaczyć znane twarze z innych programów.

W pewnym momencie zapowiedzi widzimy m.in. Darię Kowolik, wokalistkę znaną z programu "Mam talent". Dziewczyna pojawiła się w dziewiątej edycji show, gdzie dotarła aż do finału. Zajęła w nim ostatnie, dziesiąte miejsce.



To jednak nie koniec niespodzianek. W programie pojawi się też modelka i wokalistka Violet Oliferuk. Pochodząca z Podlasia dziewczyna - wraz ze swoimi dwoma siostrami Angel i Anną - mieszka na co dzień w Stanach Zjednoczonych, gdzie mają firmę farmaceutyczną.

Rodzinne trio próbowało również swoich sił w polskim "Top Model", co ostatecznie skończyło się falą negatywnych komentarzy ze strony internautów.

Violet równolegle rozwija karierę muzyczną. Potencjał dostrzegł w niej jeden z producentów Rihanny - Darnell Dalton, a Polka korzystała również z usług trenera wokalnego Steviego Mackeya, który współpracował też z Jennifer Lopez, Fergie i Seleną Gomez.



Violet Oliferuk

Dodajmy też, że modelka to bliska znajoma Michała Szpaka.

"Z Michałem poznałam się z siedem albo osiem lat temu. Mieliśmy razem koncert w Warszawie i zakolegowaliśmy się i mieliśmy nawet jechać razem na casting 'X Factora', ale tak się złożyło, że zachorowałam i w ostatnim momencie zrezygnowałam. Ale od tamtej pory strasznie się przyjaźnimy" - mówiła Oliferuk w 2018 roku "Party".



