Przypomnijmy, że w połowie września wystartował nowy, 12. sezon "The Voice of Poland". W tym roku uczestników oceniają: Tomson i Baron, Marek Piekarczyk, Sylwia Grzeszczak i Justyna Steczkowska. Prowadzącymi są natomiast: Tomasz Kammel, Małgorzata Tomaszewska i Olek Sikora.

9 października widzowie zobaczą dwa ostatnie odcinki pierwszego etapu programu - przesłuchań w ciemno. Jednym z uczestników będzie Jan Majewski, który swoim wykonaniem piosenki Simply Red "If You Don’t Know By Now" powalił trenerów na kolana. Emocji nie kryła m.in. Sylwia Grzeszczak.



Reklama

Wideo Zwiastun: Przesłuchania w ciemno, odc. 9-10 - The Voice of Poland 12

Kim jest Jan Majewski?

Jan Majewski to 16-letni wokalista pochodzący z Radomia. Na koncie ma dwie autorskie piosenki - "Nieznane" oraz "Swoje miejsce". Drugi singel wydał pod skrzydłami wytwórni Delphy Records. Nad utworem pracował z Moniką Wydrzyńską z Linii Nocnej.



"Piosenka jest o poszukiwaniu swojego miejsca w życiu, czasami na oślep. O pokonywaniu tak dobrze jak my, nikt nie wie, co przeżywamy. W końcu, że zawsze trzeba walczyć o swoje marzenia i nie wolno ulegać czyjejś presji" - mówił.

Majewski mimo młodego wieku ma na koncie wiele występów na konkursach muzycznych, również tych poza Polską.



Wideo Jan Majewski - Swoje miejsce

Kim jest Izabela Bilińska?

W programie pojawiła się też Izabela Bilińska. Początkująca wokalistka napisała na swoim Facebooku krótko: "No stało się" i opublikowała zwiastun. Uczestniczka ma na koncie kilka coverów m.in. Amy Winehouse oraz gościnny udział w piosence "Daj mi siebie" Milkv.

Wideo Milkv ft. Izabela Bilińska - Daj mi siebie (prod. gosha)