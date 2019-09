"The Voice of Poland": Jaką nagrodę otrzyma zwycięzca dziesiątej edycji?

Voice Of Poland

10. edycja "The Voice of Poland" ruszy już w najbliższą sobotę 7 września. Jakiej nagrody może spodziewać się zwycięzca jubileuszowej serii programu? Jest jedna spora zmiana w porównaniu do poprzedniego sezonu.

Trenerzy 10. edycji "The Voice of Poland" /Waldemar Kompała /TVP

Zwycięzcą dziewiątej edycji "The Voice of Poland" był podopieczny Patrycji Markowskiej - Marcin Sójka. Wokalista w nagrodę otrzymał tytuł "Najlepszego Głosu", 50 tysięcy złotych oraz otrzymał możliwość podpisania kontraktu z Universal Music Polska.



"The Voice of Poland": Finał programu 1 / 19 Marcin Sójka Źródło: Reporter Autor: Piotr Fotek udostępnij

Reklama

Jak natomiast wygląda nagroda w dziesiątym sezonie talent show TVP? Zmiana jest jedna, ale dość znacząca. Zwycięzca programu nie otrzyma kwoty pieniężnej.

W oficjalnej zapowiedzi show na stronie Telewizji Polskiej oraz w regulaminie programu udostępnionym na stronie "The Voice of Poland", możemy znaleźć informację o dwóch elementach składających się na nagrodę - możliwości podpisania kontraktu z Universal Music i tytuł "Najlepszego Głosu".

Przypomnijmy, że w tym roku uczestników oceniać będą: Margaret, Michał Szpak, Kamil Bednarek i duet Tomson - Baron. Program poprowadzi Tomasz Kammel, Marcelina Zawadzka, Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska.