Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska już po raz piąty zasiadają obok siebie w trenerskich fotelach "The Voice of Poland". Razem z nimi uczestników oceniają Tomson i Baron z grupy Afromental oraz debiutująca w tym gronie Lanberry, która zastąpiła Sylwię Grzeszczak.

Z każdą kolejną edycją można zauważyć, że między Markiem a Justyną dochodzi do coraz mocniejszych dyskusji. W trwającej 13. osłonie muzycznego show, rozmowy między nimi bywają tak dosadne, że pozostali trenerzy przecierają oczy ze zdumienia.



"Kocham cię Marek, ale jak można powiedzieć uczestnikowi, który przyszedł do programu 'ja bym nie ćwiczył'. To tak jak powiedzieć Lewandowskiemu, żeby przestał ćwiczyć, bo i tak gra w piłkę bardzo dobrze i strzela bramki. Ratunku! Dlaczego mu mówisz takie rzeczy..." - emocjonowała się Justyna Steczkowska przy okazji występu, który zobaczymy już w najbliższą sobotę.

"The Voice of Poland": Marek Piekarczyk kontra Justyna Steczkowska

"Nie zauważyłem niestrojenia. To Justyna ma takie wyczulenie..." - stwierdził uszczypliwie Marek Piekarczyk po innym występie.

"W tym momencie inteligencja i wyczucie ją zawiodły, bo poszła do Justyny" - powiedział wieloletni wokalista TSA po tym, jak jedna z uczestniczek zamiast jego na swoją trenerkę wybrała właśnie Justynę Steczkowską.

"Marek, to już było mocne" - skomentowała wypowiedź kolegi "pani profesor".

W programie "Pytanie na śniadanie" 71-letni rockman odniósł się do relacji z Justyną Steczkowską w programie.

"To nie jest tak, że przykleili nas do foteli, mamy napisane na karteczkach role. Jesteśmy sobą. Polemika jest potrzebna. Bez niej nie dojdziemy do żadnej prawdy i żadnych wniosków" - skomentował Piekarczyk.

W pierwszych dwóch odcinkach trzykrotnie doszło do sytuacji, że swoje fotele obrócili Piekarczyk i Steczkowska (a także pozostali trenerzy: Lanberry oraz Baron z Tomsonem). Raz rywalizację wygrała Justyna (Zosia Kurowska), w pozostałych uczestnicy wybierali Lanberry (Norbert Wronka) i chłopaków z Afromental (Martin Rybczyński).

"The Voice of Poland": kiedy i gdzie oglądać?

W najbliższą sobotę o godzinie 20:00 zostaną wyemitowane dwa odcinki "The Voice of Poland", w których oprócz uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego zobaczymy również młodych uzdolnionych Polaków na co dzień mieszkających na Wileńszczyźnie. Po raz pierwszy w historii show produkcja postanowiła poszukać muzycznych talentów wśród Polaków mieszkających na obczyźnie.



Tydzień później (17 września), widzowie zobaczą aż trzy odcinki muzycznego talent show TVP2. 24 września wyemitowane zostaną trzy ostatnie odcinki Przesłuchań w ciemno. To właśnie wtedy poznamy pełny skład drużyn Justyny Steczkowskiej, Lanberry, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona.