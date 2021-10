Bitwy w "The Voice of Poland" to jeden z najciekawszych momentów talent show TVP. Podczas niego trenerzy zestawiają swoich podopiecznych w duety. Uczestnicy rywalizują o względy jurora, który do nokautu może zabrać tylko jednego śpiewającego.

Inni trenerzy mogą zdecydować się na kradzieże, których mogą dokonywać w tej edycji bez limitu. Do następnej fazy show przejdzie jednak tylko jeden skradziony uczestnik. Od 2019 roku producenci programu zdecydowali, że znoszą limit trzech kradzieży w etapie.

Jedną z par z drużyny Tomsona i Barona tworzyli Klaudia Kerstan i Filip Sterniuk. Trenerzy wybrali dla nich piosenkę Ralpha Kaminskiego i Natalii Szroeder "Przypływy". Po tym występie dostali owację na stojąco, jednak Grzeszczak skrytykowała uczestników za nieczystości.

Wideo Klaudia Kerstan vs. Filip Sterniuk - "Przypływy" - Bitwy - The Voice of Poland 12

"Coś takiego nad nami zawisło tajemniczego. Można było po czuć miłość do muzyki, miłość, która z was wypływa... Natomiast pojawiły się też nieczystości pewne. Było to miejscami niepoukładane, jeśli chodzi o zgranie. (...) To piękna piosenka, ale też bardzo wymagająca. Nie umiem wybrać, kto był lepszy. Były pewne niedoskonałości z dwóch stron, ale były też piękne dźwięki, wobec których nie przeszłam obojętnie" - powiedziała wokalistka.

Na te słowa szybko zareagowali pozostali trenerzy. "Ja w ogóle nie rozumiem, o czym ona mówi" - stwierdził Marek Piekarczyk. "Dla mnie to było bardzo wzruszające wykonanie. Jak zaśpiewa ktoś z sercem, to mi serce drży. I zadrżało właśnie" - dodał.



"Bardzo lubię Sylwię, Sylwia to wie, ale w tym momencie muszę się z nią nie zgodzić. Kiedy wyszliście na scenę i zaczęliście śpiewać... pomimo drobnych błędów technicznych i czasem lekkiego bałaganu na scenie - oczywiście to widzę, bo jestem starym wygą, trenerem - ale wasza emocjonalność, miłość i do tego niezwykła wrażliwość zakryły wszystkie błędy. Ja byłam poruszona waszym wykonaniem, a jak wiecie mnie nie zdarza się to aż tak często. Wykonaliście to doskonale" - skomentowała natomiast Justyna Steczkowska.

"Dostałem dreszczy podczas waszego śpiewania i dziękuje wam za to bardzo. Na takie momenty w tym programie czekam, żeby poczuć prawdziwe emocje - z serca i do serca. Wy mi je zagwarantowaliście" - powiedział Baron, a Tomson dodał: "Zakochałem się w was jakiś czas temu i jestem raczej stały w uczuciach".

Gorzkich słów w stronę Sylwii Grzeszczak nie szczędzili też internauci. "Piękne wykonanie, emocjonalne a Sylwia Grzeszczak znów była chyba na innym występie , wypowiedź jej nawet zatkała pozostałych trenerów", "Pani Sylwii z całym szacunkiem do talentu i twórczości to chyba należy podziękować za udział w programie", "Sylwia zupełnie się nie odnajduje w tym programie" - pisali (pisownia oryginalna).



Do dalszego etapu trenerzy zabrali Klaudię Kierstan. "Filip jesteś wspaniały, to najpiękniejszy duet w moim życiu, jaki mogłam wykonać. Jesteś cudownym wokalistą, pamiętaj o tym" - powiedziała jeszcze zwyciężczyni, schodząc ze sceny. Chwilę później Filipa ukradł Marek Piekarczyk. Tym samym z programem pożegnał się Jakub Nowak.