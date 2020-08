"The Voice of Poland": Edyta Górniak wraca do programu? To zdjęcie mówi wszystko

Nowe zdjęcie w tle na facebookowym profilu "The Voice of Poland" zelektryzowało fanów programu TVP. Widnieją na nim zaciemnione sylwetki zmienionego składu trenerów.

Zmiany w "The Voice of Poland": Michał Szpak zostaje, Margaret odchodzi, Edyta Górniak wraca? /Mieczysław Włodarski / Reporter

Przypomnijmy, że w zakończonej jesienią 2019 r. dziesiątej edycji "The Voice of Poland" uczestników oceniali: Michał Szpak, Tomson i Baron, Kamil Bednarek i Margaret. Niemal natychmiast po zakończeniu programu rozpoczęły się dyskusje, czy wszyscy trenerzy zachowają swoje posady.

Trenerzy podczas finału "The Voice of Poland 10" 1 / 15 Margaret Źródło: AKPA Autor: Dariusz Gałązka udostępnij

Reklama

"Wracamy 12 września" - ogłosili producenci programu.

W połowie sierpnia ruszą zdjęcia do 11. odsłony show TVP2. To właśnie wtedy oficjalnie poznamy cały skład trenerski, jednak zdjęcie opublikowane na Facebooku zdaniem internautów zdradza już wszystko.

Wiadomo, że nową trenerką będzie Urszula Dudziak, która pod koniec 2019 r. była trenerką w pierwszej edycji "The Voice Senior" (wygrały jej podopieczne - siostry Szydłowskie).



"Śpiewająca młodzież inaczej traktuje udział w 'The Voice of Poland'. Dla wielu jest to pragnienie spełnienia marzeń, zrobienia kariery i osiągnięcia życiowego sukcesu" - mówi Urszula Dudziak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Urszula Dudziak: Mam dość tego, co się dzieje w Polsce Newseria Lifestyle

"Widzę siebie w tym programie jako osobę, która mając doświadczenie może doradzić, a raczej pomóc w wyszlifowaniu talentu. Kocham ludzi, którzy śpiewają i wiem, że będę bardzo życzliwa uczestnikom tego programu" - wyjaśniała nowa trenerka "The Voice of Poland".



"The Voice Senior": Trenerzy na planie programu 1 / 17 Trenerzy "The Voice Senior" Źródło: AKPA Autor: Podlewski udostępnij

Dudziak w czerwonym fotelu zastąpiła Margaret.

Po sylwetkach możemy zorientować się, że swoje miejsca zachowali Baron i Tomson oraz Michał Szpak.

Edyta Górniak przed premierą programu "My Way" 1 / 10 Zobacz zdjęcia Edyty Górniak z press junket programu "My Way" Źródło: AKPA udostępnij

Centralne miejsce na zdjęciu zajmuje Edyta Górniak, która oceniała uczestników "The Voice of Poland" w trzeciej, piątej i szóstej edycji.

"Chciałabym pracować z Michałem Szpakiem. Fajnie by było się wzajemnie odkryć. Myślę, że nasza współpraca mogłaby być ciekawa dla widza. Mieliśmy w końcu okazję porozmawiać, gdy spotkaliśmy się w zeszłym roku na jednym z festiwali" - opowiada w "Fakcie" wokalistka.

Wideo Edyta Górniak: To, czy spotkam kogoś, kto poczuje mnie artystycznie, to jest loteria. Połączyliśmy serce z elektroniką (Dzień Dobry TVN/x-news)

Przypomnijmy, że Szpak pokonał Górniak podczas polskich preselekcji do Eurowizji 2016. To właśnie długowłosy wokalista został naszym reprezentantem, zdobywając wysokie ósme miejsce z piosenką "Color Of Your Life".

"Ja bym po taki utwór nie sięgnęła, mimo że bardzo lubię ballady, dlatego, że on mi przypomina troszkę takie utwory patetyczne z gatunku muzyki lat 90. Troszeczkę dla mnie, nie wiem kto jest autorem i nie chcę źle oceniać, ale dla mnie osobiście ta piosenka jest, nie tak bardzo współczesna" - komentowała tuż po swojej przegranej Górniak, a w plotkarskich mediach zaczęły się pojawiać doniesienia o konflikcie między gwiazdami.



Michał Szpak na planie spotu Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu 1 / 8 Rozchwytywany Michał Szpak na planie spotu Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu Źródło: Polsat udostępnij