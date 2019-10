"The Voice of Poland": Damian Kulej w pojedynku z Jerzym Gmurzyńskim. Prezent od Bednarka

Voice Of Poland

Słowne przepychanki między trenerami "The Voice of Poland" zakończyły się wraz z przesłuchaniami w ciemno. W sobotnim odcinku muzycznego show zobaczymy, jak Kamil Bednarek zaskoczył Tomsona i Barona z Afromental. W specjalny prezent dla członków Afromental zamieszani byli uczestnicy programu - Damian Kulej i Jerzy Gmurzyński.

Jerzy Gmurzyńsk i Damian Kulej na scenie podczas bitwy w "The Voice of Poland" /Waldemar Kompała /TVP

Już jutro (12 października) startują bitwy dziesiątej, jubileuszowej edycji "The Voice of Poland"! Na scenie zobaczymy m.in..: Jerzego Gmurzyńskiego i Damiana Kuleja, którzy będą walczyli między sobą o przejście do kolejnego etapu. Panowie zaśpiewają utwór wybrany przez ich trenera Kamila Bednarka.

Reklama

Poniżej możecie zobaczyć reakcję Tomsona i Barona, którzy po kilku dźwiękach zorientowali się, że Jerzy i Damian będą wykonywać utwór "Rock'n'Roll in Love" z ich repertuaru.



Z którym z uczestników tej bitwy Kamil Bednarek będzie chciał kontynuować współpracę w "The Voice of Poland"? Odpowiedź już w najbliższą sobotę o godzinie 20:05 w TVP2.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Damian Kulej i Jerzy Gmurzyński w "The Voice of Poland" TVP