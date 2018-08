Voice Of Poland

1 września na antenie TVP2 zadebiutuje dziewiąta edycja "The Voice of Poland" z niemal całkowicie nowym składem trenerów. Poniżej możecie zobaczyć spot zapowiadający program.

Trenerzy dziewiątej edycji "The Voice of Poland": Piotr Cugowski, Patrycja Markowska, Grzegorz Hyży i Michał Szpak AKPA

Najlepszego głosu w Polsce poszukiwać będą - debiutujący w tej roli - Piotr Cugowski (wokalista grupy Bracia) i Grzegorz Hyży, a także trenerzy znani z wcześniejszych edycji: Patrycja Markowska i Michał Szpak.

Markowska i Szpak mają na koncie znaczące sukcesy w programie. Patrycja doprowadziła do finału drugiej edycji show Natalię Nykiel, wokalistkę, która na dobre wpisała się w krajobraz polskiej sceny muzycznej, z kolei Marta Gałuszewska, podopieczna Michała Szpaka, spektakularnie zwyciężyła ostatnią, ósmą edycji "The Voice of Poland".



Z kolei Grzegorz Hyży wie, jak to jest być ocenianym - on swoje pierwsze kroki stawiał jako uczestnik trzeciej edycji "X Factor", zajmując ostatecznie drugie miejsce.

Poniżej możecie zobaczyć już telewizyjny spot zapowiadający nową odsłonę "The Voice of Poland".

"Ten spot jest w klimacie naszych Trenerów! Muzyczny, energetyczny i rockowy!" - czytamy.

Autorami nagrania są Krzysztof Pszona i Nick Sinckler.