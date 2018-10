"The Voice of Poland": Czy Grzegorz Hyży złamał regulamin programu? Wyjaśniamy

Decyzja Grzegorza Hyżego o wyrzuceniu dwóch uczestniczek podczas tej samej bitwy wywołała ogromne kontrowersje. Co o takiej sytuacji mówi regulamin programu i jak takie zachowanie może wpłynąć na drużynę trenera w najbliższej przyszłości?

Grzegorz Hyży przypadkowo naruszył regulamin programu? /Jan Bogacz/TVP / East News

Przypomnijmy, że Grzegorz Hyży postanowił, że Dominika Kuręda oraz Magdalena Putkowska nie zasługują na przejście do kolejnego etapu programu. Trener uznał, że żadna z uczestniczek nie powinna znaleźć się w kolejnym etapie.



Wideo Dominika Kuręda i Magdalena Putkowska - The Voice Of Poland 9 - Granda (występ+opinie trenerów)

Reklama

"Plan nie został wykonany nawet w 50 proc. To nie jest jeszcze moment dla żadnej z was" - mówił. Nigdy przedtem w historii "The Voice of Poland" nie doszło do sytuacji, w której każdy z uczestników bitwy nie przeszedł do nokautu.



Komentujący program widzowie nie potrafili zrozumieć decyzji Hyżego. Według nich trener był zdecydowanie za ostry dla uczestniczek, zwłaszcza dla Dominiki Kurędy, która według wielu zaśpiewała poprawnie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grzegorz Hyży komentuje występ Dominiki Kurędy i Magdaleny Putkowskiej TVP

Oglądający program mieli zdecydowanie więcej pretensji do samego trenera niż do uczestniczek. Ich zdaniem juror dobrał swoim podopiecznym piosenkę, w której żadna z dziewczyn nie mogła się wykazać. Przypomniano mu również niekoniecznie dobre wybory z poprzednich bitew (m.in. z tej, w której walczyli Ezzat, Mazur i Mednikow).

Pojawiły się też głosy, że Hyży jako trener powinien zdecydowanie lepiej przygotować swoje wokalistki do bitwy.



Co dalej z drużyną Grzegorza Hyżego?

Niemal natychmiast po bezprecedensowej decyzji Hyżego rozpoczęły się dyskusje na temat tego, co dalej wydarzy się w jego drużynie. Według regulaminu programu do etapu nokaut powinno przejść 28 uczestników (po 7 z każdej ekipy), a na chwilę obecną w kolejnej rundzie zobaczylibyśmy 27 wokalistów.

Jak więc całą sytuację rozwiążą producenci programu? Potencjalnych rozwiązań problemu jest kilka. Grzegorz Hyży może jedną z bitew zakończyć zaproszeniem do kolejnego etapu dwóch uczestników. Możliwe, że trener będzie mógł zatrzymać dwie skradzione osoby.

Istnieje też szansa, że całe zamieszanie zostanie rozstrzygnięte dopiero w nokaucie, gdzie Hyży będzie decydował o losie nie siedmiu a sześciu uczestników (w przeciwieństwie do reszty składu trenerskiego).



"The Voice of Poland": Bitwy - odcinek drugi 1 8 Tomasz Jasiński, Marcin Sójka i Tomasz Wołodkowicz Autor zdjęcia: Jan Bogacz Źródło: TVP 8

Nie pierwsza taka sytuacja

Impulsywne decyzje trenerów nie pierwszy raz miały przełożenie na to, co działo się w programie. W piątej edycji talent show Edyta Górniak z rozpędu przyjęła podczas przesłuchań w ciemno do składu jedną osobę więcej niż przewidywał regulamin. Wtedy nadliczbową liczbę uczestników wyrównano podczas bitew (Górniak wyeliminowała jedną osobę więcej).