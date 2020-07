"The Voice of Poland": Beata Kozidrak kontra Małgorzata Ostrowska? Kto pojawi się w jury?

Na medialnej giełdzie nazwisk coraz mocniej kręci się karuzela wokół "The Voice of Poland". Kto przymierzany jest do foteli trenerów w show TVP?

Przypomnijmy, że w zakończonej jesienią 2019 r. dziesiątej edycji "The Voice of Poland" uczestników oceniali: Michał Szpak, Tomson i Baron, Kamil Bednarek i Margaret. Niemal natychmiast po zakończeniu programu rozpoczęły się dyskusje, czy wszyscy trenerzy zachowają swoje posady.

Wszystko wskazuje na to, że w 11. edycji show zobaczymy Michała Szpaka, który wygrał głosowanie na najlepszego trenera w historii "The Voice of Poland". Jeszcze pod koniec 2019 r. zapytany przez Maćka Musiała, czy przyjmie zaproszenie do kolejnego sezonu Szpak bez zastanowienia odpowiedział, że to zrobi.

Laureatką jubileuszowej odsłony została Alicja Szemplińska ( sprawdź! ), podopieczna Barona i Tomsona, którzy oceniają też uczestników dziecięcego "The Voice Kids".

Wiadomo już, że w składzie trenerskim zabraknie Margaret. Wciąż nie jest jasna przyszłość Kamila Bednarka, który nie zyskał przychylności widzów TVP.



"Szkoda, bo 'The Voice of Poland' kocham. No ale niestety jest w TVP, więc sobie odpuszczę" - ogłosiła Margaret na Instagramie.

Po tych słowach oficjalny komunikat wystosowała Telewizja Polska.

"TVP informuje, że w celu zapewnienia jak największej atrakcyjności formatu skład ten jest modyfikowany co sezon. Udział pani Margaret nie był planowany w najnowszej edycji 'VoP'. Pełna lista członków jury zostanie podana w najbliższym czasie" - czytamy.

Od dłuższego czasu w mediach przewijają się informacje, że do programu może powrócić Edyta Górniak, która oceniała uczestników w trzeciej, piątej i szóstej edycji.

O jeden z foteli według niepotwierdzonych wieści mają rywalizować kolejne gwiazdy polskiej sceny - Beata Kozidrak (liderka Bajmu) i Małgorzata Ostrowska, która popularność zdobyła w latach 80. jako wokalistka grupy Lombard (ostatecznie odeszła w 1999 r.).

"Sukces programów TVP2 'The Voice of Poland' i 'The Voice Senior' pokazał nam, że widzowie chcą, by w jury zasiadały gwiazdy sceny muzycznej, które kocha i młode, i starsze pokolenie. A do nich bez wątpienia należą Beata Kozidrak i Małgorzata Ostrowska. Rozmowy z artystkami trwają, ale umowy nie są jeszcze podpisane" - mówi we "Fleszu" osoba z TVP.

Kozidrak była już przymierzana do "The Voice of Poland" - według medialnych przekazów w drugiej edycji miała zastąpić Kayah.

Nazwiska Kozidrak i Ostrowskiej w połączeniu z TVP mogą być sporym zaskoczeniem - obie wokalistki nie kryją swoich poglądów, otwarcie wspierając m.in. środowiska LGBT.



W skład jury wspomnianego "The Voice Senior" pod koniec 2019 r. wchodzili Urszula Dudziak, Marek Piekarczyk i Andrzej Piaseczny (obaj panowie byli wcześniej trenerami "The Voice of Poland". Program powróci do TVP późną jesienią - tym razem w nieco zmienionej, 6-odcinkowej formule.

Nowa edycja "The Voice of Poland" ma pojawić się na antenie TVP2 jesienią, prawdopodobnie od września. Za nami już internetowe castingi do programu.