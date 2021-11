"The Voice of Poland": Bartosz Madej i "Moje serce". Posłuchaj piosenki i sprawdź tekst

Voice Of Poland

"Moje serce" to tytuł piosenki, którą Bartosz Madej z drużyny Marka Piekarczyka wykonał w sobotnim półfinale "The Voice of Poland". Jak wypadł ulubieniec widzów?