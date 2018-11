"The Voice of Poland": Apel Michała Szpaka. "Głosujcie na Natalię"

Voice Of Poland

Michał Szpak w rozmowie z Interią zaapelował do internautów o głosowanie w finale "The Voice of Poland" na swoją podopieczną Natalię Zastępę.

Przypomnijmy, że w półfinale "The Voice of Poland" z drużyny Michała Szpaka zmierzyły się Izabela Szafrańska i Natalia Zastępa. Mimo że trener większą liczbą punktów przyznał Szafrańskiej, to w finale dzięki głosom widzów zobaczymy Natalię Zastępę.

- W większości decydowali widzowie, a ich zdanie liczy się najbardziej, bo w finale decydować będą tylko oni. Skoro więc zdecydowali o takiej czwórce, to tak być musiało. Ja osobiście jestem szczęśliwy i dumny, bo wszystkie występy stały na wysokim poziomie. Jestem też dumny z Natalii i Izki, która pokazała naprawdę ogromne możliwości i oderwała się na chwilę od bycia diwą - komentował Szpak i dodał - Mam nadzieję, że czytelnicy Interii będą głosować na Natalię. Zachęcam!

Szpak wytłumaczył również, dlaczego przyznał więcej punktów Izie Szafrańskiej.

- Izę oceniłem troszeczkę wyżej, bo sporo włożyła w prezentację piosenki "Co mi panie dasz". To było dla niej trudne zadanie, musiała przestać śpiewać jak diwa i zacząć robić to rockowo - wyjaśniał Szpak.



Trener wypowiedział również na temat finałowego odcinka.

- To ogromny stres, jest masa przygotowań i my też próbujemy zrzucić z uczestników presję, bo wiemy, jak ważne jest to wydarzenie - dodał.

Finał "The Voice of Poland" odbędzie się 1 grudnia. Oprócz Natalii Zastępy wystąpią w nim Maksymilian Kwapień, Marcin Sójka oraz Ania Deko.



