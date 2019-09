"The Voice of Poland": Alicja Szemplińska z "Hit Hit Hurra!" oczarowała trenerów

W pierwszych odcinkach dziesiątego sezonu "The Voice of Poland" na scenie pojawi się Alicja Szemplińska - zwyciężczyni talent show "Hit Hit Hurra!".

Alicja Szemplińska wystąpiła w "The Voice of Poland" /Jan Bogacz /TVP

"Alicja, chciałabym, żebyś była moją córką" - wyznała wzruszona Edyta Górniak w finałowym odcinku "Hit Hit Hurra!", w którym 14-letnia wówczas Alicja Szemplińska brawurowo wykonała utwór Beyonce "Listen" i decyzją widzów wygrała cały show.



Wideo Alicja Szemplińska – zwyciężczyni „Hit! Hit! Hurra!" – „Listen”

Reklama

Po wygranej w programie Alicja postanowiła skupić się na szkole i dalszym szlifowaniu wokalnych umiejętności, m.in. pod okiem Setha Riggsa, trenera wokalnego Michaela Jacksona. To właśnie warsztaty u jednego z najbardziej cenionych nauczycieli śpiewu w Los Angeles Alicja otrzymała jako nagrodę specjalną jury "Hit Hit Hurra!".

Przed trenerami "The Voice of Poland" Szemplińska wykonała piosenkę Alessi Cary "Scars To Your Beautiful". Jury było zachwycone wykonaniem dziewczyny, a niemal natychmiast odwrócił się Kamil Bednarek. Inni trenerzy też nie zwlekali do ostatniego momentu.

O tym, do której drużyny trafi uczestniczka, dowiemy się już w sobotę 7 września po godzinie 20:05.

Zobacz występ Alicji Szemplińskiej w "The Voice of Poland":



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Szemplińska w "The Voice of Poland" TVP

"The Voice of Poland" przed startem 10. edycji 1 / 19 Margaret Źródło: AKPA udostępnij