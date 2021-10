W "The Voice of Poland" ruszyły bitwy. Podczas pierwszego odcinka tego etapu widzowie zobaczyli osiem starć na scenie. Jeden z występów był wyjątkowy, gdyż na scenie pojawiła się tylko jedna z uczestniczek - Wiktoria Bińczyk. Co stało się z jej konkurentką?

Adela Konop zrezygnowała z programu. Co się stało?

Marek Piekarczyk do wykonania w bitwach wybrał dla Wiktorii Bińczyk i Adeli Konop utwór "Wymyśliłem ciebie" Andrzeja Zauchy i Dżamble ( sprawdź! ). Do pojedynku jednak nie doszło, a Wiktoria Bińczyk na scenie stanęła razem z Markiem Piekarczykiem i to z nim zaśpiewała piosenkę.

Jak podał Aleksander Sikora, Konop z udziału w programie zrezygnowała w ostatniej chwili. Piekarczyk następnie sprecyzował, że powodem absencji uczestniczki były problemy zdrowotne.

W tej sytuacji Wiktoria Bińczyk automatycznie awansowała do dalszego etapu programu - nokautu.

Kim jest Adela Konop?

Adela Konop to wokalistka, pedagog, absolwentka wokalistyki jazzowej na wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Laureatka Nagrody Grand Prix na Ladies Jazz Festival w Gdyni, 2018.

Podczas przesłuchań w ciemno w "The Voice of Poland Adela Knop wykonała utwór Major Lazer i Ellie Goulding "Powerful" ( sprawdź! ) i odwróciła dwa fotele - Piekarczyka i Steczkowskiej. Ci jednak mieli sporo wskazówek dla uczestniczki. Po wymianie zdań z Piekarczykiem, Konop poprosiła o możliwość zaśpiewania "tego, co kocha". Wykonanie "Czas nas uczy pogody" ostatecznie przekonało trenerów o jej talencie.