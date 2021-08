Już po raz dwunasty uczestnicy wybrani podczas precastingów, zmierzą się na muzycznej scenie "The Voice of Poland" podczas Przesłuchań w Ciemno, Bitew, Nokautu oraz odcinków Live, które zakończy Wielki Finał.



W ostatniej edycji uczestników oceniali Michał Szpak, Edyta Górniak, Urszula Dudziak oraz Baron i Tomson z grupy Afromental. Zwycięzcą programu został Krystian Ochman, podopieczny Szpaka.

Po finale programu szybko pojawiły się plotki, że TVP zakończy współpracę ze Szpakiem. Wszystko przez poglądy wokalisty, który aktywnie wspiera środowiska LGBT+ i Strajk Kobiet. Podczas jesiennych protestów występował m.in. przed domem Jarosława Kaczyńskiego. Nagrał też utwór "Polska to kobieta" ze Swiernalisem.



"Ja się bardzo zżyłem z Michałem. Bardzo cenię sobie Andrzeja Piasecznego. I nawet jeśli teraz ich nie będzie, jeśli to w ogóle prawda, bo ja do końca zawsze nie wiem, to nawet jeśli teraz ich nie będzie, to mam nadzieję, że oni bardzo szybko wrócą. Teraz słyszałem - nie wiem, czy to prawda, bo jeszcze się nie interesowałem - że Edyta Górniak ma nie być w składzie, a wraca Justyna" - mówił w czerwcu 2020 r. Tomasz Kammel, prowadzący program.



Ostatecznie plotki o rozstaniu z popularnym trenerem okazały się prawdą i jesienią Szpaka w czerwonym fotelu nie zobaczymy. Ze składu zniknęły również Edyta Górniak i Urszula Dudziak. Do programu powrócili Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk, a w roli trenera zadebiutuje Sylwia Grzeszczak.

W 10. i 11. edycji razem z Kammelem w roli prowadzącego występował popularny aktor młodego pokolenia - Maciej Musiał (m.in. "rodzinka.pl", "Ojciec Mateusz", "Czas honoru", "1983"). Od drugiej do dziewiątej odsłony prowadził kulisy "The Voice of Poland", wręczając m.in. zaproszenia uczestnikom.

Z programem pożegnał się też aktor Adam Zdrójkowski, który współprowadził kulisy w 10. i 11. edycji. W tej ostatniej towarzyszyły mu Małgorzata Tomaszewska i Ewa Zawada.

"Niestety, mój brat i przyjaciel serialowy - Maciek Musiał, też zrezygnował z prowadzenia obecnej edycji, tak więc gdzieś tam za ciosem razem stwierdziliśmy, że ten duet był fajny i może żeby zostało tak, żeby ludzie pamiętali nas z tego duetu" - potwierdził Zdrójkowski w rozmowie z Jastrząb Post.

21-letni aktor od września pojawi się jako uczestnik w nowej edycji muzycznego show Polsatu - "Twoja twarz brzmi znajomo". W składzie jury zadebiutują Michał Wiśniewski i Gromee, którzy pojawią się u boku Małgorzaty Walewskiej i Katarzyny Skrzyneckiej. O zwycięstwo rywalizować będą poza Zdrójkowskim także Krzysztof Cugowski junior, Robert Janowski, Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut-Jeżyna, Tomasz Ciachorowski, Katarzyna Łaska i Klara Williams.