"The Voice of Poland": 200 tys. zł do zgarnięcia. Trwa walka o stołek jurora

W najbliższych czasie TVP zaprezentuje aż trzy programy dla śpiewających uczestników - kolejne odsłony "The Voice of Poland" i "The Voice Kids" oraz nowość - "The Voice Senior".

Alicja Majewska będzie jurorką w "The Voice Senior" /Tricolors / East News

To oznacza, że polskie gwiazdy rozpoczęły rywalizację o fotele jurorów w nowych produkcjach TVP.

Goście finału "The Voice of Poland" 1 13 Afromental Autor zdjęcia: Piotr Fotek Źródło: Reporter 13

Reklama

"Super Express" podaje, że za udział w "dorosłym" "The Voice of Poland" można zarobić ok. 200 tys. zł.

Tabloid podaje też listę gwiazd, które są łączone z talent show Dwójki.

I tak o fotel jurora "The Voice Kids" rywalizują m.in. Cleo (zasiadała w ostatniej edycji), Natalia Szroeder i Margaret.

Prawdopodobnie w "The Voice of Poland" pojawi się Natalia Nykiel.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Nykiel: siedzenie na fotelu trenerskim w "The Voice of Poland" wiąże się z odpowiedzialnością Newseria Lifestyle

Przypomnijmy, że po sukcesie "The Voice of Poland" i "The Voice Kids" oraz formatach "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", TVP postanowiła pójść za ciosem i zamówiła pierwszy sezon "The Voice Senior".

W programie swój talent wokalny zaprezentują uczestnicy po 60. roku życia. Według informacji Rinke Rooyensa nowa produkcja do TVP2 trafi w grudniu tego roku.

Pierwszą jurorką ma być Alicja Majewska. Kolejne nazwiska łączone z nowym programem to Marek Piekarczyk, Andrzej Piaseczny i Michał Szpak, którzy już oceniali uczestników "The Voice of Poland" - odpowiednio od drugiej do piątej edycji, pierwsza, szósta i siódma edycja oraz ósmy i dziewiąty sezon.



Wideo Alicja Majewska o swojej chęci do pracy: Ja mam frajdę, ale ja też muszę (Dzień Dobry TVN/x-news)

"Bardzo fajne w 'The Voice Senior' będzie to, że będzie tam dużo polskich piosenek z dzieciństwa seniorów. Te piosenki charakteryzują się mądrym przekazem i bardzo ładnymi tekstami" - mówił w rozmowie z Przeambitni.pl.



Wideo Rinke zdradza jaki będzie "The Voice Senior" | przeAmbitni.pl