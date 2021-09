"The Voice of Poland 12": Ruszyły przesłuchania w ciemno!

Nagrodą w programie jest kontrakt płytowy, tytuł "najlepszego głosu w Polsce" oraz 50 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że w 12. edycji "The Voice of Poland" występuje mocno zmieniony skład trenerów. Z programem pożegnali się Michał Szpak, Edyta Górniak i Urszula Dudziak, a na ich miejsce pojawili się Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk i Sylwia Grzeszczak. Skład uzupełniają Baron i Tomson z grupy Afromental, którzy oceniają uczestników od drugiej edycji (z przerwą na dziewiątą serię).

Pierwsze Przesłuchania w Ciemno zawitały do województwa łódzkiego oraz na Mazowsze. Pierwszą uczestniczką była Małgorzata Grancewicz, która na co dzień zajmuje się m.in. prowadzeniem zespołu folklorystycznego. Zaprezentowała wielki przebój "Niech żyje bal". Fotele odwrócili Justyna Steczkowska oraz Tomson i Baron. "Widać było, że jesteś całym jestestwem w tej piosence" - komentował Baron.

"Na scenie zazwyczaj stoję tyłem, bo jestem dyrygentką, prowadzę chór" - odpowiedziała na pytanie, czy kiedykolwiek wcześniej stała na scenie. Justyna Steczkowska porównała wokal Grancewicz do stylu Anny Jantar. "Nie kłóćcie się jak przekupy!" - strofował pozostałych trenerów Marek Piekarczyk, kiedy ci próbowali przekupić młodą wokalistkę, by dołączyła do ich drużyn. Ostatecznie Grancewicz wybrała Tomsona i Barona.



Kolejna na scenie pojawiła się pochodząca z Ukrainy Veronika Moloshna. Wykonała utwór "Juice" z repertuaru Lizzo. Jej głos i energia przekonały wszystkich trenerów. "Pochłonęłaś tę scenę, byłaś żywym ogniem" - mówił Baron. "Masz megaenergię, takiej osoby potrzebujemy do końca tego programu" - dodała Grzeszczak. To właśnie ją wybrała młoda wokalistka.



Pomiędzy występami widzowie mogli zobaczyć występ jurorów dla zebranej w studiu publiczności. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji odcinki finałowe były nagrywane bez udziału publiczności. Jako następny na scenie pojawił się Krzysztof Miętkiewicz, który zaśpiewał utwór Michała Szczygła "Nic tu po mnie". Niestety nie odwrócił żadnego z foteli.

Paulinę Gołębiowską za kulisami wspierali narzeczony oraz synowie. Zaprezentowała się w piosence "I Just Want To Make Love To You". Zachwyciła wszystkich trenerów, którzy jeszcze przed wyborem drużyny poprosili ją o bis. "Miałaś w sobie tyle energii, zaraziłaś mnie nią" - mówiła Grzeszczak. "Masz taki wygar w głosie jak Janis Joplin!" - zachwycał się Baron, zdradził również, że uważa ją za kandydatkę do finału.

Wokalistka na prośbę trenerów wykonała dodatkowo autorski utwór. Wybrała drużynę członków Afromental. "Jaka jest specjalizacja Tomsona i Barona? Bajery!" - kpił Marek Piekarczyk, nazywając ich zespół Bajeromental.



Kolejny był wokalista i miłośnik lotnictwa, 19-letni Igor Kowalski. Wykonał utwór "Dancing On My Own" Caluma Scotta. Najpierw obrócił się fotel Tomsona i Barona, później także Justyny Steczkowskiej, Sylwii Grzeszczak i Marka Piekarczyka, przy czym ten ostatni został zablokowany przez wokalistkę znaną m.in. z piosenki "Dziewczyna szamana". 19-latek na swoją trenerkę wybrał Grzeszczak.

Po przerwie na scenie pojawił się wokalista i iluzjonista Bartosz Madej. Akompaniując sobie na gitarze, zaśpiewał "Nights In White Satin". Jego wykonanie spodobało się Justynie Steczkowskiej i Markowi Piekarczykowi. W duecie z tą pierwszą wykonał jeszcze fragment utworu Seweryna Krajewskiego "Każdy swoje 10 minut ma". Madej wybrał jednak Piekarczyka.

Później przyszedł czas na duet - Piotr Lato i Karolina Charko. Wierni fani programu "The Voice of Poland" mogą go pamiętać z pierwszej edycji muzycznego show TVP2. Mimo, że w trakcie jego ówczesnego występu nie odwrócił się żaden trener, udział w programie okazał się szczęśliwy. Właśnie na planie talent show Piotr poznał obecną ukochaną.

Muzykalna para zaśpiewa utwór "Stitched Up" Herbiego Hancocka i Johna Mayera. Dwadzieścia lat temu Lato dał się poznać też Polakom jako uczestnik pierwszej edycji reality-show "Big Brother". Duet trafił do teamu Marka Piekarczyka.