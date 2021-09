"The Voice Of Poland 12": Marek Piekarczyk zalał się łzami [RELACJA, WIDEO]

W 12. edycji "The Voice of Poland" możemy zobaczyć mocno zmieniony skład trenerów. Z programem pożegnali się Michał Szpak, Edyta Górniak i Urszula Dudziak, a na ich miejsce pojawili się Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk i Sylwia Grzeszczak. Skład uzupełniają Baron i Tomson z grupy Afromental, którzy oceniają uczestników od drugiej edycji (z przerwą na dziewiątą serię).

Dla Piekarczyka i Steczkowskiej jest to powrót do show TVP2 - pierwszy zasiadał w czerwonym fotelu od drugiej do piątej edycji, a wokalistka pojawiła się w drugiej, czwartej i piątej odsłonie.

"The Voice of Poland" i Małgorzata Chruściel

Jako pierwsza na scenie w drugim odcinku castingowym pojawiła się 30-letnia Małgorzata Chruściel, która pierwsze muzyczne kroki stawiała... w wojsku (z kolei w czasie pandemii rozwoziła sushi). Wokalistka sięgnęła po "Wszystko będzie dobrze" Krzysztofa Zalewskiego. Niemal na ostatnich dźwiękach swoje fotele obrócili Sylwia Grzeszczak i Marek Piekarczyk. Uczestniczka zdecydowała się dołączyć do drużyny Sylwii Grzeszczak.

"The Voice of Poland" i Jakub Nowak

Tegoroczny maturzysta Jakub Nowak (za kulisami wspierała go mama i jej partner) wykonał "Don't Make Me Miss You" Raya Daltona. W tym przypadku w swoich ekipach też chcieli go Piekarczyk i Grzeszczak. 19-latek zaśpiewał też fragment standardu jazzowego w duecie z Sylwią Grzeszczak i to właśnie do niej poszedł.

"The Voice of Poland" i Klaudia Borczyk

Klaudia Borczyk opowiedziała o swoich problemach ze zdrowiem - na skutek skoliozy stała się osobą niepełnosprawną. 30-latka miała okazję wystąpić na Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. W programie zaśpiewała "Opowieść" Edyty Bartosiewicz, przekonując do siebie Barona i Tomsona oraz Piekarczyka i Grzeszczak (w ostatniej chwili). Trenerzy poprosili ją o fragment drugiego utworu - "If I Ain't Got You" Alicii Keys. Ostatecznie uczestniczka trafiła do ekipy Barona i Tomsona.

45-letni Rafał Kowalkowski pracował przez lata jako kapitan żeglugi wielkiej. W 2020 r. wydał swój pierwszy album "Fotografia". W programie sięgnął po przebój "Whisky in the Jar" grupy Thin Lizzy (spopularyzowany potem przez zespół Metallica). Nikt nie zdecydował się obrócić fotele, a trenerzy zwracali uwagi na nieczystości w głosie.

"The Voice of Poland" i Paulina Ignac

18-letnia Paulina Ignac zaśpiewała piosenkę "Dziś już wiem" Urszuli. Przed jej występem Marek Piekarczyk żartem ostrzegł Justynę Steczkowską: "Wyjdę tam i trzasnę ci grzyba!". Wokalistka nie była jednak w stanie ukryć zaskoczenia, kiedy Piekarczyk pod koniec występu faktycznie wstał, zakradł się do fotela jurorki i uruchomił przycisk obracający jej fotel.

"Kocham cię, ale nie możesz decydować za mnie. Nie rób tak więcej, oszalałeś?" - denerwowała się później trenerka.



"The Voice of Poland" i śpiewający kelner Wiktor Dyduła

Wiktor Dyduła w programie zaśpiewał "Falling" Harry'ego Stylesa. W pierwszej kolejności czerwony przycisk wcisnęła Justyna Steczkowska, a w końcówce dołączyli do niej Marek Piekarczyk oraz Baron z Tomsonem. Potem przy autorskiej piosence Wiktora zaczęło się "kuszenie" uczestnika - Baron dał mu gitarę, a Steczkowska zaproponowała swoje buty w panterkę. Ostatecznie wokalista wybrał chłopaków z grupy Afromental.

"To jest głos, który będziemy słyszeć do końca programu" - prorokował Baron.



"The Voice of Poland": Śpiewające siostry Adriana Owczarczyk i Paulina Szymlek

W drugiej części pojawili się uczestnicy z Kaszub. Siostry Adriana Owczarczyk i Paulina Szymlek występują na co dzień w zespole Pierwiastek z Trzech, który łączy indie folk z popem alternatywnym. Duet sięgnął po piosenkę "Dancing on My Own" Robyn w wersji Caluma Scotta, przekonując do siebie Justynę Steczkowską, Marka Piekarczyka i Sylwię Grzeszczak.