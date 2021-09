"The Voice Of Poland 12": Kim jest Karolina Szczurowska? Pamiętają ją widzowie "The Voice Kids"

Voice Of Poland

W najbliższym odcinku "The Voice of Poland" pojawi się Karo Szczurowska. 18-letnia wokalistka wcześniej zachwyciła swoim talentem widzów pierwszej edycji "The Voice Kids". Była wówczas częścią drużyny Dawida Kwiatkowskiego.

Karo Szczurowska i Dawid Kwiatkowski w "The Voice Kids" /Jan Bogacz/TVP /East News