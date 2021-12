Utwór "Spójrz" to kolejna po wydanym niedawno "Ej, Stop!" propozycja Alicji, w której artystka odkrywa nowe dla siebie grunty muzyczne i bawi się swoim artystycznym wyrazem. Wokalistka nie ukrywa, że od zawsze inspirowała ją muzyka r&b i hip hop, a otworzenie się na te gatunki w swoich autorskich utworach było jej wielkim - teraz już spełnionym - marzeniem.

Współpraca z Hodakiem dała Alicji okazję do sprawdzenia się w nowej estetyce, a efekty tejże współpracy można ocenić nie tylko muzycznie, lecz także oglądając powstały do utworu klip, za którego wyprodukowanie odpowiadało tym razem WOW Pictures.



Kim jest Alicja Szemplińska?

Alicja Szemplińska to młoda piosenkarka, która zyskała już wielu fanów w Polsce i na świecie.



W 2016 roku wzięła udział w programie "Hit hit Hurra!", który ostatecznie wygrała. Szemplińska zaśpiewała tam m.in. hit Whitney Houston "Try It On My Own", "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak, przebój "Niech żyje bal" wspólnie z Marylą Rodowicz (zobacz!) oraz utwór Beyonce "Listen". "Chciałabym, żebyś była moją córką" - mówiła wzruszona Górniak, która byłą jurorką programu.

Szemplińska następnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozwijała talent m.in. pod okiem Setha Riggsa, instruktora wokalnego współpracującego w przeszłości m.in. z Michaelem Jacksonem, Joshem Grobanem i Janet Jackson.

W wieku 17 lat, przygotowana wokalnie dziewczyna, trafiła do "The Voice of Poland". Tam zdecydowała się na współpracę z Tomsonem i Baronem. Każdy z jej występów spotykał się z zachwytem trenerów. W końcu, pokonując w finale Darię Reczek, wygrała dziesiątą edycję programu.

Młoda wokalistka została wybrana reprezentantką Polski podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2020. Niestety z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie zostało odwołane. Szemplińska miała wystąpić z utworem "Empires" (sprawdź!). TVP nie zdecydowała się ponownie wybrać Alicji Szemplińskiej i reprezentantem Polski w 2021 roku został Rafał Brzozowski (posłuchaj!).



Obecnie Szemplińska pracuje nad debiutanckim albumem. Wydała już single: ""Prawie my", "Empires", "Gdzieś", "Pusto", "Na pamięć", "Każda z nas" oraz "Ej stop!".