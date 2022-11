Piosenka "KameleON" Tadeusza Seiberta miała swoją premierę 4 listopada. Gościnnie zaśpiewali w niej Tomson oraz Jarecki.

"KameleON to facet, który ma dość codziennej rutyny, walczy ze schematami, a życie pod dyktando działa na niego jak przysłowiowa płachta na byka. Jak tylko coś mu nie odpowiada, wrzuca na siebie płaszcz i nieustraszony z duszą rockandrollowca idzie po swoje" - czytamy w opisie utworu.



Dzień później Seibert razem z Tomsonem i Jareckim wykonali numer w studiu "The Voice of Poland", porywając publiczność oraz widzów. Niektórzy komentujący byli zdania, że były uczestnik zrobił lepsze wrażenie niż walczący o awans do półfinału uczestnicy.

"No i śpiewa Tadek z którejś edycji i ma głos lepszy niż ¾ ludzi z dzisiejszego programu" - czytamy.



Tadeusz Seibert i jego powrót do "The Voice of Poland"

Przypomnijmy, że Tadeusz Seibert w programie pojawił się w 10. edycji. Podczas przesłuchań w ciemno wykonał utwór "Spragniony" Kamila Bednarka i zachwycił trenerów i publiczność (trafił nawet do jednego z zestawień "The Voice Global").

Ostatecznie uczestnik w drużynie Margaret dotarł do finału show z utworem "Na nic nie czekam". Po udziale w "The Voice of Poland", Seibert brał udział m.in. w konkursie Debiutów na Festiwalu w Opolu oraz występował na wielu koncertach telewizyjnych TVP.