Sylwia Grzeszczak w 12. sezonie "The Voice of Poland" zadebiutowała w roli trenerki. Gwiazda nie tylko po raz pierwszy zmierzyła się z niezwykle popularnym formatem, ale musiała odnaleźć się w zgranym już teamie. Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron wielokrotnie zasiadali w obrotowych fotelach, tym samym świetnie odnajdują się w swoich rolach i bardzo dobrze znają się nawzajem.

"Była wystraszona, ale zaczyna się otwierać. Myślę, że może pomóc osobom idącym do jej drużyny" - oceniał Marek Piekarczyk.

Nie do końca do trenerki przekonała się jednak część widzów. Ci regularnie wypominają jej błędy. Dużo krytyki na wokalistkę spadło podczas etapu bitew, gdy uznano, że Grzeszczak źle przygotowuje uczestników do programu i przez to jej drużyna wypada bardzo słabo na tle składów reszty trenerów.

Podczas bitew problematyczny okazał się również Grzeszczak pod adresem Filipa Sterniuka i Klaudii Kerstan, których skrytykowała za nieczystości, mimo że reszta trenerów chwaliła duet.

Podczas nokautu kontrowersję wzbudziło odpadnięcie Małgorzaty Chruściel. W sieci pojawiły się nawet plotki, że uczestniczka miała żal do trenerki, co musiała dementować i wyjaśniać, że nie ma żadnego problemu z decyzją Grzeszczak.

Grzeszczak odpowiada na komentarze pod jej adresem

W rozmowie z serwisem Przeambitni.pl gwiazda odniosła się do ostrej krytyki jej decyzji w "The Voice of Poland".

"Skupiajmy się na pozytywach. Jest mnóstwo trudnych emocji w ostatnim czasie, warto skupić się na pozytywnych sytuacjach i otaczaniu się dobrem" - zaapelowała do widzów "The Voice of Poland".

Grzeszczak dodała też, że największą radość czerpie z rozwoju jej uczestników. Zapytana natomiast o to, czy zobaczymy ją w 13. sezonie programu, stwierdziła wprost:

"Nie wiem, nie mam pojęcia. Jestem w tej edycji i skupiam się na tej edycji. Poza tym jestem w studiu, skupiam się na też na swoich utworach, co będzie zobaczymy".