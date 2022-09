Klaudia Budner w "The Voice of Poland" zdecydowała się wykonać utwór "When Your Heart Is Weak" grupy Cock Robin.

Zestresowana uczestniczka początkowo nie przekonała trenerów. Fotel jako jedyny odwrócił Marek Piekarczyk, który zrobił to w ostatniej chwili.

"Zajmuje się wszystkim, co wokół śpiewania - sama komponuję, sama piszę" - mówiła Budner i dodała, że na co dzień pracuje w szkole.

Lanberry poprosiła uczestniczkę o wykonanie fragmentu własnej piosenki. Wokalistka poprosiła o użyczenie pianina. Chwilę później trenerzy usłyszeli fragment utworu "Zapałka".



Wideo Klaudia Budner | „When Your Heart Is Weak” | Przesłuchania w ciemno | The Voice of Poland 13

Karolina Budner zaskakuje trenerów autorskim utworem

To właśnie ten utwór oczarował trenerów. Stojąca za kulisami Małgorzata Tomaszewska również wydawała się mocno zaskoczona takim wykonaniem.

"No to teraz pokazałaś duszę" - mówił Tomson. "Twój utwór bardzo mnie wzruszył" - komentowała natomiast Justyna Steczkowska, która z trudem powstrzymywała łzy.

"Odwróciłem się na końcu, bo nie chciałem ci przerywać. Ale tam później tak szybowałaś i agresywnie przyciskałaś ten dźwięk. Pomyślałem, że jesteś spięta i zdenerwowana, że to wszystko wynika tylko z tego" - komentował Marek Piekarczyk.

"Ten tekst mnie rozwalił" - stwierdziła Steczkowska na koniec.