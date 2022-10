Rozbawił publiczność "The Voice of Poland". Zwrócił się do szefowej

Voice Of Poland

Konrad Baum po pewnym występie głosami widzów awansował do ćwierćfinału "The Voice of Poland". Po swoim występie uczestnik poprosił swoją szefową o urlop w szpitalu, aby nadal mógł występować w programie.

Konrad Baum w "The Voice of Poland" rozbawił publikę /TVP