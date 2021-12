Rafał Kozik w finale razem z Sylwią Grzeszczak wykonał utwór "You Raise Me Up" (w oryginale stworzony przez Secret Garden). Następnie już bez trenerki wykonał przebój Adele "Easy On Me". "Rafał, bardzo rozwinąłeś się w tym programie" - mówiła Justyna Steczkowska.

"Gratuluje ci chłopie konsekwencji w pogoni za swoimi marzeniami" - stwierdził Baron, który nie krył zaskoczenia, wyznaniem że Kozik aż czterokrotnie próbował dostać się do programu. Tym wyznaniem mocno zdziwiona była również Sylwia Grzeszczak.



Finalista ostatecznie zajął trzecie miejsce, co wprawiło go razem z trenerką w świetny nastrój.

Rafał Kozik zabrał głos po programie

"W Rafale wyczuwam fajnego gościa. Nikomu nie zazdrościł, pięknie rywalizował, ale w taki sposób, że to nie jest chorobliwe i niemiłe dla innych. No i zajął trzecie miejsce, a to naprawdę mega level" - komentowała Grzeszczak dla Przeambitni.pl

Sam wokalista następnie podsumował jego współpracę z trenerką.

"Na Sylwię nie można powiedzieć złego słowa. Była bardzo zaangażowana - rozmawiamy, ćwiczymy. I też chciałbym skomentować doniesienia, że Sylwia źle dobierała piosenki. Wszystkie utwory, które zaśpiewałem w programie,były moją propozycją. W show pokazałem 100 procent siebie. I jestem dumny i szczęśliwy, że Sylwia poparła moje wybory" - mówił Jastrząb Post.