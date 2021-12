Rekord 12. sezonu "The Voice of Poland"

Występ Rafała Kozika widzowie TVP mogli zobaczyć podczas przesłuchań w ciemno z początku października. Uczestnik zinterpretował przebój Krzysztofa Krawczyka "Bo jesteś ty" (sprawdź!). Swój fotel natychmiast odwróciła Sylwia Grzeszczak.

"Każdy dźwięk, który wydobywasz z siebie, jest tak ważny. Cały czas mówiłam tylko: 'ale mega, ale pięknie'. Jesteś czarodziejem dźwięku. Wybierz mnie naprawdę, będziesz zdobywał ludzi" - chwaliła. "Nie skopałeś własnej interpretacji" - dodał Marek Piekarczyk.

Reklama

Wideo Rafał Kozik - "Bo jesteś ty" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 12

"Krzysztof, gdyby cię słyszał, na pewno by się ucieszył z tej interpretacji" - mówiła Steczkowska, która przyznała, że może i nie odwróciła się, to jednak była wzruszona. Ostatecznie Kozik posłuchał słów trenerki i trafił do drużyny Grzeszczak.



Wykonanie "Bo jesteś ty" w tej wersji stało się hitem 12. edycji "The Voice of Poland" i najpopularniejszym występem na Youtube z tego sezonu programu. Nagranie obejrzano ponad milion razy.

Kto wygra "The Voice of Poland"? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto wygra "The Voice of Poland"? Bartosz Madej 19% Marta Burdynowicz 41% Rafał Kozik 13% Wiktor Dyduła 27%

głosów: 2569

Bitwa Rafała Kozika

W etapie bitew Grzeszczak przyszłego finalistę razem z Wiktorem Zwierzyńskim. Uczestnicy zaśpiewali piosenkę z tegorocznego Męskiego Grania "I Ciebie też, bardzo" (posłuchaj!). Trenerzy byli zachwyceni, ale Justyna Steczkowska poleciła kilka lekcji śpiewu obu uczestnikom, aby poradzili sobie z "płaskim dźwiękiem" i przyznała, że na ich koncercie mogłaby w pewnym momencie zacząć się nudzić. Dużo bardziej podekscytowani byli Tomson i Baron, którzy podziękowali, że przebój nie został zepsuty. Sylwia Grzeszczak do dalszego etapu zaprosiła Rafała Kozika.

Nokaut to natomiast szybki awans wokalisty, który zaśpiewał piosenkę "Another Day" Buckshot LeFonque.



Wideo The Voice of Poland - Wiktor Zwierzyński vs. Rafał Kozik – „I Ciebie też, bardzo” BITWY

Rafał Kozik w odcinkach na żywo

Podczas pierwszego odcinka na żywo Rafał Kozik wykonał utwór Keane "Everybody Is Changing" (sprawdź!). "Poradziłeś sobie, to było trudne. Myślę, że wzruszyłeś i poruszyłeś wielu ludzi" - stwierdziła Steczkowska. "To nie była łatwa piosenka. Doceniamy ten warsztat. Umiesz śpiewać i oprócz tego, że jesteś rolnik, będziesz i wokalista" - dodał Baron. Kozik awansował glosami widzów do ćwierćfinału.

Tam zaśpiewał "Lately" Steviego Wondera (sprawdź!). "Malujesz dźwiękiem. Jesteś niczym instrument. Brakuje takich wokalistów" - stwierdził Tomson. Steczkowska podkreśliła natomiast jego rozwój.

W półfinale, do którego Kozik awansował kolejny raz dzięki widzom, podopieczny Sylwii Grzeszczak zaprezentował przed trenerami i widzami utwór "Zimny front", do którego tekst napisali LUNA i Damian Skoczyk. Autorami muzyki są Patryk Kumór, Jan Bielecki i Rafał Kozik. Sprawdź tekst! W półfinale uczestnik dzięki głosowaniu widzów pokonał Julię Stolpe.

Wideo Zimny Front

Kim jest Rafał Kozik?

Rafał Kozik na co dzień zajmuje się studiowaniem kierunku zarządzanie jakością, a ponadto pracuje jako specjalista ds. jakości w firmie produkującej elementy karbonowe.

Przygodę z muzyką zaczął przez przypadek w szkole. Następnie zaczął wyjeżdżać na konkursy wokalne. W 2016 roku wystąpił w programie "Must Be The Music", gdzie zaśpiewał "How Deep Is Your Love" Calvina Harrisa i Disciples i przeszedł etap castingowy.

Kozik występuje również ze swoim zespołem na weselach i imprezach rodzinnych.