Poważna zmiana zasad w "The Voice of Poland". To będzie rewolucja

12 września wystartuje 11. edycja "The Voice of Poland". Nowy skład to nie jedyna zmiana w programie. Szykuje się spora zmiana w zasadach show, która może sporo zamieszać w wyborach trenerów.

Przypomnijmy, że przed 11. edycją show TVP doszło do sporych zmian kadrowych w programie. Z show pożegnali się: Margaret i Kamil Bednarek. Ich miejsce zajęli: będąca trenerką pierwszej edycji "The Voice Senior" Urszula Dudziak oraz powracają do programu po kilku latach przerwy Edyta Górniaka.

Doszło również zmiany na stanowisku prowadzącej. Marcelinę Zawadzką zastąpiła Małgorzata Tomaszewska.

To jednak nie jedyne zmiany w programie. Jak zapowiedział Michał Szpak na swoim Instagramie, dojdzie do kilku kluczowych zmian w zasadach show.

"Powiem wam, że jest dużo zmian, ale to co dzieje się na planie... Emocje sięgają zenitu" - stwierdził.



Obserwacja zdjęć z planu nowego "Voice'a" pozwala ustalić, że jedną z nowości będzie możliwość blokowania innych trenerów. Wskazują na to dodatkowe trzy przyciski na pulpicie trenerów. Widać je m.in. na zdjęciach z planu u Edyty Górniak oraz Urszuli Dudziak.



Jak blokada wpłynie na program i jak mogą używać jej trenerzy?

Możliwość blokowania jako opcję dla wybierających uczestników gwiazd po raz pierwszy wprowadzono w amerykańskim "The Voice" w 14. edycji programu m.in. dla zaostrzenia rywalizacji między uczestnikami.

Każdy z trenerów raz podczas przesłuchań w ciemno może zablokować innego trenera, gdy ten odwróci swój fotel i będzie chciał walczyć o stojącego na scenie uczestnika. W ten sposób trenerzy mogą eliminować swoją konkurencję w przypadku, gdy są bardzo zainteresowani współpracą z wokalistą/wokalistką.

Blokujący trener musi jednak włączyć opcję wcześniej, przewidując, kto z jego konkurentów odwróci fotel. Nie ma możliwości blokowania odwróconego już fotela. Ciekawe rozwiązanie przyjęto w Hiszpanii, gdzie blokowany trener nie może nawet odwrócić swojego fotela (w innych edycjach fotel jest obracany, ale juror nie włącza się do walki o uczestnika).

Poniżej możecie zobaczyć, jak blokowanie trenerów wygląda w praktyce:



Wideo MOST HILARIOUS BLOCK Auditions in The Voice

11. edycja programu wystartuje 12 września. Poprzednią wygrała Alicja Szemplińska z drużyny Tomsona i Barona.