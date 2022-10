Podczas tego etapu trenerzy są bezlitośni! Co wydarzy się w nokaucie w "The Voice of Poland"?

Voice Of Poland

W "The Voice of Poland" przyszedł czas na nokaut. To w tym etapie wielokrotnie odpadali uczestnicy, których uważano za faworytów do wygrania talent show. Jak będzie tym razem?

Trenerzy pożegnają faworytów w nokaucie w "The Voice of Poland"? /Jan Bogacz/TVP /East News