Podopieczna Lanberry - Anna Buczkowska - w programie zmierzyła się z przebojem The Beatles "Let It Be" i zachwyciła trenerów.

"To było przekonujące i to było jakieś" - stwierdził Tomson. "Jednocześnie delikatne, ale i bardzo mocne. To było fenomenalne" - dodawał Baron. " Co ja mam powiedzieć, brak mi słów, zaparło mi dech. To było fantastyczne" - skomentował Marek Piekarczyk.

Trenerzy byli pod wrażeniem występu Buczkowskiej i przyznali, że porwanie się na tak wielki przebój było wielką odwagą. Wokalistka bezproblemowo głosami widzów awansowała do ćwierćfinału.

Wideo Anna Buczkowska | "Let It Be" | Live | The Voice of Poland 13

Widzowie pod wrażeniem Anny Buczkowskiej. Nowa faworytka?

Występ uczestniczki został entuzjastycznie przyjęty przez widzów, którzy stwierdzili, że Buczkowska była najlepsza tego wieczoru.

"Zupełnie inny poziom. Jakby dawała swój koncert", "Ania jest jedną z faworytek. Niesamowita jakość, czystość, uduchowienie. Gotowa na karierę solową.... Lanberry ją pięknie poprowadzi..." - pisali zachwyceni internauci.

"Cieszę się, że w końcu było dane pokazać Ani, jak potrafi śpiewać. Hipnotyczny, wspaniały występ. Śmiem stwierdzić, że to być może najlepszy występ w tej edycji", "Ona jest niesamowita. Uwielbiam to wykonanie. Słucham już chyba setny raz" - można przeczytać w komentarzach pod występem na Youtube.



Występ ponownie skomentowała nawet Lanberry. "Przepiękna interpretacja i świetny wokal" - podsumowała trenerka.