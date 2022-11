Piekarczyk zabrał głos po finale "The Voice of Poland". Wskazał "prawdziwego" wygranego!

Marek Piekarczyk po finale "The Voice of Poland" zabrał głos w mediach społecznościowych. Wokalista komplementował przede wszystkim swojego podopiecznego Konrada Bauma i wskazał, że to on osiągnął największy sukces w 13. edycji show.

Marek Piekarczyk skomentował sukces Konrada Bauma w "The Voice of Poland" /ForumGwiazd / Agencja FORUM