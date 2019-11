Pięć lat temu debiutowała w "The Voice of Poland". Zobaczcie, jak zmieniała się Sarsa

Marta Markiewicz, znana milionom Polaków jako Sarsa, wraca do "The Voice of Poland". Zobaczcie, jak wyglądała pięć lat temu, kiedy po raz pierwszy stanęła na scenie muzycznego show TVP2.

Zanim Sarsa po raz pierwszy zaśpiewała na scenie "The Voice of Poland" we wrześniu 2014 roku, próbowała swoich sił w innych programach typu talent show. Dopiero udział w piątej edycji "The Voice", zagwarantował jej rozpoznawalność. Pamiętny występ z przesłuchań w ciemno, po którym Sarsa trafiła do drużyny Edyty Górniak, wyświetlono dotychczas ponad 5,5 miliona razy. I choć Marta Markiewicz nie wygrała programu (z powodów zdrowotnych zrezygnowała z udziału na etapie odcinków na żywo), pojawienie się na voice'owej scenie, otworzyło jej drzwi do kariery.



Dziś, pięć lat po debiutanckim występie w muzycznym show TVP2, Sarsa jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek z wieloma sukcesami na koncie. Wokalistka jest laureatką wielu plebiscytów, jej przeboje grają największe rozgłośnie radiowe w kraju, a jej klipy na Youtube wyświetlono ponad 225 milionów razy! Sarsa całkowicie też zmieniła swój wizerunek, co możecie zobaczyć w galeriach poniżej.



Przy okazji gościnnego udziału w półfinale dziesiątej, jubileuszowej edycji "The Voice of Poland", Sarsa postanowiła dać kilka porad młodym, aspirującym wokalistom walczącym o tytuł najlepszego głosu w Polsce.



"Piszcie swoje piosenki. Znajdźcie dobrego menedżera. Słuchajcie rad innych, ale niech na koniec decyduje wasze serce" - mówi Markiewicz, która sam przyznaje, że udział w polskiej edycji "The Voice" był niezwykle ważnym etapem w jej życiu zawodowym.



"Byłam wdzięczna za każdą radę i opinie trenerów. Sam program był dla mnie drogowskazem i potwierdzeniem, że jestem w życiu na dobrej drodze" - dodaje wokalistka.



Przypomnijmy, że już w najbliższą sobotę, w półfinale "The Voice of Poland", zaśpiewają Alicja Szemplińska i Bartek Deryło z drużyny Tomsona i Barona, Damian Kulej i Kasjan Cieśla z teamu Kamila Bednarka, Tadeusz Seibert i Stanisław Ślęzak z ekipy Margaret oraz Daria Reczek i Jakub Dąbrowski z drużyny Michała Szpaka.

Którzy uczestnicy zachwycą trenerów oraz widzów i przejdą do wielkiego finału? Odpowiedź już w sobotę o godzinie 20:05 w TVP2.