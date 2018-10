Paweł Szutta i Dawid Muchewicz w bitwie w "The Voice of Poland". Szpakowi odbierze mowę

W trzecim odcinku "The Voice of Poland" w drużynie Piotra Cugowskiego nie zabraknie męskiego duetu. Dawid Muchewicz i Paweł Szutta wykonają przebój Lenny'ego Kravitza.

Dawid Muchewicz i Paweł Szutta w "The Voice of Poland" /Jan Bogacz /TVP

Dawid Muchewicz w programie wykonał piosenkę "Hey Brother" Aviciiego i odwrócił trzy fotele.

Reklama

"Urzekające jest twoje skupienie w trakcie śpiewania. Ten numer jest osadzony w trochę niższych rejestrach, z którymi radzisz sobie doskonale. Masz metaliczną barwę głosu, która bardzo mi odpowiada. Bardzo chciałbym mieć kogoś takiego jak ty w drużynie" - mówił wokalista Piotr Cugowski. To właśnie do jego drużyny dołączył uczestnik.



Paweł Szutta zaśpiewał natomiast w programie "Bakset Case" Green Day i odwrócił dwa fotele. Mimo zachęt ze strony Patrycji Markowskiej, uczestnik wybrał Cugowskiego.

Podczas bitew trener dla duetu wybrał utwór Lenny'ego Kravitza "Stand By My Woman", a Michał Szpak po ich występie przyzna, że zabraknie mu słów, aby opisać to, co usłyszał.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dawid Muchewicz i Paweł Szutta w "The Voice of Poland" TVP

Kto na "gorącym krześle"

Przypomnijmy, że ostatnio informowaliśmy o bitwie pomiędzy Olą Smerechańską i Maksymilianem Łapińskim. Teraz okazuje się, że w ekipie Patrycji Markowskiej lepiej poradzi sobie Łapiński, którzy przejdzie do kolejnego etapu. Smerechańska zostanie natomiast skradziona do ekipy Piotra Cugowskiego, który tym samym wyrzucił z programu Sylwię Kwasiborską.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ola Smerechańska i Maksymilian Łapiński w bitwie w "The Voice of Poland" TVP