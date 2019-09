Patryk Żywczyk: Z "Idola" do "The Voice of Poland". Zobacz wideo

Na stronach Interii możecie przedpremierowo zobaczyć fragment dzisiejszego odcinka "The Voice of Poland". Jak poradzi sobie Patryk Żywczyk?

Patryk Żywczyk w "The Voice of Poland" /Waldemar Kompała /TVP

23-letni Patryk Żywczyk zaśpiewa utwór "Way Down We Go" z repertuaru KALEO.



"O kurde, ale głos!" - skomentował występ Patryka po zaledwie kilku taktach Baron.



Kim jest uczestnik, którego wokal spodobał się Kamilowi Bednarkowi, Margaret oraz Tomsonowi i Baronowi z zespołu Afromental? Swojego fotelu nie odwrócił jedynie Michał Szpak.



Patryk pochodzi z Pisza, niewielkiej miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim. Muzyka jest jego pasją od najmłodszych lat, a miłość do niej zaszczepiła w nim mama, która całkowicie odmieniła życie Patryka...



"Mama wyciągnęła mnie z domu dziecka. Mimo że mam 23 lata, wszystko było 20 lat temu, mam przed oczami budynek, miejsce, z którego mama mnie wyciągnęła. Dalej pamiętam uśmiech, który mama mi podarowała, wtedy, kiedy stanęła przy moim łóżku..." - zdradził uczestnik "The Voice of Poland".



Miłość do muzyki okazała się tak silna, że dziś Patryk utrzymuje się dzięki niej. Pisze teksty i komponuje utwory dla innych artystów, czekając na swój moment. Uważni widzowie mogą go pamiętać z ostatniej edycji "Idola" w 2017 r. (przeszedł casting z czterema głosami na "tak", odpadł podczas etapu teatralnego).

Przypomnijmy, że TVP2 wyemituje w sobotni wieczór (14 września) aż trzy odcinki jubileuszowej edycji muzycznego show.