Nowi trenerzy "The Voice of Poland". Zdania widzów są podzielone

Już po raz dwunasty najbardziej charyzmatyczni i utalentowani uczestnicy wybrani podczas precastingów, zmierzą się na muzycznej scenie "The Voice of Poland" podczas Przesłuchań w Ciemno, Bitew, Nokautu oraz odcinków Live, które zakończy Wielki Finał.



W najnowszej edycji muzycznego show telewizyjnej Dwójki muzyczne talenty po raz pierwszy oceniać będzie Sylwia Grzeszczak - jedna z najbardziej utalentowanych polskich wokalistek. Jej przeboje, które zna cała Polska, nieustannie zdobywają szczyty list przebojów. Za swoją twórczość otrzymała kilkadziesiąt najważniejszych nagród muzycznych.

Reklama

"Udział w programach talent show dał mi wiele siły, doświadczenia i pewności siebie, że nawet jeśli nie staje się na podium, nie można się poddawać w dążeniu do spełnienia marzeń" - mówiła wokalistka.

Finał "The Voice of Poland 11" 1 / 17 Edyta Górniak i Michał Szpak Źródło: AKPA Autor: Piotr Podlewski udostępnij

W programie, który zadebiutował na antenie TVP2 w 2011 roku, ponownie pojawi się Justyna Steczkowska. Będzie to czwarta edycja, w której zobaczymy piosenkarkę, kompozytorkę i skrzypaczkę.

"Kiedy po raz pierwszy zasiadłam na obrotowym fotelu, program był zupełnie czymś nowym w polskiej telewizji, do czego widzowie i utalentowani młodzi wokaliści dopiero się przyzwyczajali. Dziś ten program cieszy się wielkim zainteresowaniem, ma ogromną rzeszę fanów i cały czas wzbudza emocje. Według mnie śmiało można powiedzieć, że 'The Voice of Poland' to program kultowy" - wyznaje Justyna Steczkowska, którą widzowie mogli oglądać w drugiej, czwartej i piątej edycji muzycznego show.

Wideo Justyna Steczkowska - "Miej odwagę" -The Voice of Poland 11

W dwunastej edycji trenerem ponownie będzie także legenda polskiej muzyki rockowej Marek Piekarczyk. Będzie to piąta edycja, w której wystąpi wokalista formacji TSA.

"Liczę na to, że mam jeszcze wyczucie, żeby odkryć osobowość, która kryje się za wyjątkowym głosem. Uważam, że na polskiej scenie muzycznej wciąż brakuje wyjątkowych osobowości, których pojawienie się zapiera dech w piersiach. Takich, które się kocha, które być może bulwersują, ale wszyscy czekają na ich koncerty i płyty. Takich ludzi potrzebujemy i takich artystów chciałbym spotkać i pomóc im w ich zawodowej ścieżce" - dodaje trener, którego widzowie doskonale pamiętają z drugiej, trzeciej, czwartej i piątej edycji "The Voice of Poland" oraz pierwszej edycji "The Voice Senior".



Jakie wykształcenie mają byli i obecni trenerzy "The Voice of Poland"? 1 / 16 Michał Szpak próbował bezskutecznie swoich sił na Wydziale Piosenkarskim Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (odrzucono go z powodu zbyt szokującego wyglądu). Ostatecznie Szpak studiował psychologię na Uniwersytecie SWPS. Źródło: East News Autor: Mateusz Jagielski udostępnij

W nowej odsłonie "The Voice of Poland" nie zabraknie tych, którzy najdłużej w historii polskiej edycji pomagają młodym talentom w rozwijaniu muzycznych skrzydeł. Tomson i Baron z zespołu Afromental zasiądą na trenerskich fotelach już po raz dziesiąty!

Nowy skład trenerski nie wszystkim przypadł do gustu. Pozytywnie został przyjęty powrót Piekarczyka i Steczkowskiej. "Oooo, super skład, bo Marek i Justyna wrócili" - można przeczytać.

Jednak fanom nie spodobał się brak Michała Szpaka. "Super trenerzy. Jednak dla mnie bez Michała Szpaka to już nie będzie ten sam 'The Voice'", "Super skład, ale bez Michała nie będzie to samo, mimo że się cieszę, że pan Marek wrócił. Tak to jest, jak ktoś wywala osobę, bo ma inne poglądy polityczne" - komentowali.



Wideo Jędrzej Skiba i Urszula Dudziak - "Virtual Insanity" - Finał - The Voice of Poland 11

Pierwszy odcinek 12. edycji "The Voice of Poland" będzie można zobaczyć już 11 września w TVP2.