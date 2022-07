Nowi trenerzy "The Voice of Poland" ujawnieni na Wikipedii? "Lista nie jest prawdziwa"

Po sieci zaczęły krążyć niepotwierdzone nazwiska nowych trenerów "The Voice of Poland". Nieoficjalnie do składu programu dołączyć mieli Tatiana Okupnik i Piotr Kupicha. Komentarz osoby z produkcji całkowicie zaprzecza tym doniesieniom.

Kto zostanie trenerem "The Voice of Poland"? /TVP / Agencja FORUM