Nowa gwiazda kulis w "The Voice of Poland": Kim jest Kinga Kujawska?

Voice Of Poland

Do tej pory znało ją pewne grono internautów, teraz dzięki programowi "The Voice of Poland", może zrobić się o niej głośniej. Kim jest Kinga Kujawska, którą możemy zobaczyć za kulisami show?

Kinga Kujawska zostanie gwiazdą TVP? /Artur Zawadzki / Reporter

Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji producenci "The Voice of Poland" wprowadzili do programu osobę będącą odpowiedzialną za wyprowadzanie uczestników na scenę. Funkcję tą pełniła Żaneta Płudowska, wicemiss Polonia z 2012 roku.

"Poznajcie Żanetę. To ona, w tej edycji, otwiera naszym uczestnikom drzwi do sławy" - można było przeczytać na oficjalnym profilu "The Voice".

W 11. edycji również na tym stanowisku doszło do zmiany. Płudowska pożegnała się z przesłuchaniami w ciemno, a jej miejsce zajęła dobrze znana internautom Kinga Kujawska.

"Nie martwcie się, nie będę śpiewać" - napisała w połowie sierpnia, udostępniając zdjęcie z nagrań programu.



Kingę Kujawską w mediach społecznościowych może pochwalić się sporym gronem odbiorców. Na Facebooku jej fanpage polubiło ponad 80 tys. użytkowników, na Instagramie liczba jej obserwujących to ponad 190 tys.

Kujawska to prezenterka oraz ambasadorka ESL Polska, jest też gamerką (na twitchu śledzi ją ponad 11 tys. osób).



ESL - międzynarodowa liga gier komputerowych, która powstała w 2000 roku w Niemczech. Rozgrywki ligi ESL organizowane są obecnie w blisko 30 krajach świata - poza Europą także w Chinach, Rosji, Brazylii, Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych.

"Na zapleczu Kinga Kujawska i spółka czyli Henio i Dominik w akcji. Jak Wam się podoba nasz dream team" - pytano na początku obecnej edycji widzów programu? Odzew na nową "odźwierną" jest bardzo pozytywny.

"Najlepsza na najlepszym miejscu! Osobiście liczę na to, że kiedyś poprowadzisz ten program" - napisała jedna z fanek na Intagramie.