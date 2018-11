Nokaut w "The Voice of Poland". Kto trafił do odcinków na żywo? Marianna Linde odpadła

W "The Voice of Poland" coraz mniej niewiadomych. Trenerzy podczas nokautu wyłonili 16 uczestników, którzy wystąpią podczas odcinków na żywo. Do następnego etapu przeszli m.in. Marcin Sójka, Mario Szaban, Izabela Szafrańska oraz Nicole Kulesza. Największą niespodzianką jest odpadnięcie z programu Marianny Linde, Konrada Słoki oraz Jadzi Kuzaki.

Marianna Linde odpadła z "The Voice of Poland"

Podczas nokautu, czyli ostatnim etapie przed odcinkami na żywo, trenerzy oglądają występy wszystkich uczestników. W każdej drużynie do kolejnej rundy mogła awansować jedynie czworo wykonawców.

Zanim jednak uczestnicy zaczęli pojawiać się na scenie, przed publicznością wystąpiła Alice Merton ze swoim najnowszym singlem "Why So Serious".



Pierwszą drużyną, w której zapadły decydujące rozstrzygnięcia była ekipa Michała Szpaka. Kolejno wystąpili: Natalia Smagacka (Etta James - "Something's Got a Hold On Me"), Jadzia Kuzaka (Varius Manx - "Zanim zrozumiesz"), Wioletta Markowska (Cyndi Lauper - "True Colors"), Karol Wasilewski (Sam Smith - "I’m Not The Only One"), Natalia Zastępa (Miley Cyrus - "The Climb"), Izabela Szafrańska (Celine Dion - "The Power of Love") oraz Leon Krześniak (Marshmello i Anne-Marie "Friends").



Pierwsze emocje rozpoczęły się po występie Natalii Zastępy, wtedy Szpak musiał zaczął podejmować trudne decyzje. "Wiesz co było dla mnie największą radością? To, że pokazałaś kilka odcieni swojego głosu w końcu. Mogłaś w końcu rozwinąć swoje skrzydła" - komplementował ją trener, po czym zdecydował, że dziewczyna zastąpi Karola Wasilewskiego. "Mam wrażenie, że ta scena ciebie zjada i nie jesteś w stanie udźwignąć presji" - komentował decyzję.

Chwilę później z programem pożegnał się z Jadzią Kuzaką, gdyż jej miejsce zajęła Izabela Szafrańska. Ostatni występ w drużynie nie przyniósł natomiast żadnej zmiany. Leon Krześniak nie przekonał Szpaka. "To jest taki moment, kiedy daje się szansę osobom, które pokazują swój postęp" - przekonywał.

W odcinkach na żywo w drużynie Michała Szpaka zobaczymy: Natalię Smagacką, Wiolettę Markowską, Natalię Zastępę i Izabelę Szafrańską.



Następnie przyszła pora na drużynę Grzegorza Hyżego, w której ze względu na decyzję trenera podczas bitew znajdował się jeden uczestnik mniej. Wystąpili odpowiednio: Ania Deko (Ella Eyre - "Deeper"), Natalia Capelik-Muianga (Etta James - "I’d Rather Go Blind"), Nicole Kulesza (Joss Stone - "Right To Be Wrong"), Maciej Mazur (Mrozu - "Nic do stracenia"), Aleksandra Tocka (Kayah - "Jestem kamieniem") i Konrad Słoka (Bob Dylan - "Like a Rolling Stone").

Pierwsze trudne decyzje Hyży musiał podjąć po wzruszającym występie Aleksandry Tockiej. Trener po jej wykonaniu "Jestem kamieniem" miał łzy w oczach. "Pierwszy raz się wzruszyłem słuchając czyjegoś głosu" - mówił juror i zdecydował, że z programem pożegnał się Maciek Mazur.

Skład drużyny nie zmienił się po występie Konrada Słoki, co ogromnie zaskoczyło resztę trenerów. "Nie zawiodłem się, bardzo dobrze mi się z tobą pracowało. Jednak dziewczyny urzekły mnie bardziej" - chwalił uczestnika Hyży, jednocześnie odsyłając go do domu.

W live'ach z drużyny Grzegorza Hyżego wystąpią: Ania Deko, Nicole Kulesza, Natalia Capelik-Muianga i Aleksandra Tocka.



"The Voice of Poland": Nokaut - drużyna Grzegorza Hyżego

Trzecią drużyną, którą widzowie zobaczyli podczas nokautu, była ekipa Patrycji Markowskiej. Zaśpiewali: Jay Allen (Areosmith - "Dude (Looks Like a Lady")), Marianna Linde (Maryla Rodowicz - "Wariatka tańczy"), Dawid Dubajka (Tom Odell - "Another Love"), Albina Mruchko (Natalia Szroeder - "Lustra"), Marcin Sójka (Rod Stewart - "Have I Told You Lately That I Love You"), Maksymilian Łapiński (Milky Chance - "Stolen Dance") i Gosia Pauka (Natalia Przybysz - "Miód").

Od piątego występu na fotelach Markowskiej dochodziło do sporych zmian. Marcin Sójka wyrzucił z programu Albinę Mruchko po znakomitym wykonaniu piosenki Roda Stewarta. "Jestem zaszczycona, że cię mam w swojej drużynie" - komplementowała uczestnika trenerka.

Kolejny na scenie Maksymilian Łapiński pozbawił miejsca w talent show Jaya Allena. "Każda podmianka jest bolesna" - komentowała Markowska. Następna decyzja była największą niespodzianką tego odcinka. Marianna Linde musiała bowiem uznać wyższość Gosi Pauki.



"Marianna ja jestem pewna, że i tak zrobisz swoje i będziesz wielką osobowością na polskiej scenie. Przepraszam dzisiaj za ten wybór, ale tu jest pokrewna dusza" - mówiła Markowska i z ciężkim sercem pożegnała córkę Olafa Lubaszenki i Katarzyny Groniec.

Do odcinków na żywo z ekipy Patrycji Markowskiej awansowali: Dawid Dubajka, Marcin Sójka, Maksymilian Łapiński i Gosia Pauka.



"The Voice of Poland': Nokaut - drużyna Patrycji Markowskiej

Jako ostatnia zaprezentowała się drużyna Piotra Cugowskiego. Wystąpili: Justyna Bardo (Amy Winehouse - "Valerie"), Alek Woźniak (Dawid Podsiadło - "Trójkąty i kwadraty"), Maksymilian Kwapień (Janis Joplin - "Cry Baby"), Paweł Szutta ("Time Is Running Out"), Mario Szaban (Ray Charles - "Georgia On My Mind"), Ola Smerechańska (Emeli Sande - "Next To Me") i Diana Ciecierska (Pink - "Just Like a Pill").

Spośród wszystkich uczestników wydawało się, że jedynie Maksymilian Kwapień, który wgniótł swoim wykonaniem w fotel trenerów i Tomasza Kammela, jest pewny awansu.



Po występie Mariusza Szabana doszło do pierwszej zmiany. Cugowski pożegnał się z Justyną Bardo. Chwilę później zrobiło się jeszcze trudniej. Ola Smerechańska, która została ukradziona podczas ostatniej bitwy, sprawiła, że z programem pożegnał się Alek Woźniaka.



Ostatni występ nokautu również zmienił konfigurację w drużynie Cugowskiego. Diana Ciecierska okazała się być lepsza od Pawła Szutty.

W drużynie Piotra Cugowskiego w odcinkach na żywo zameldują się: Maksymilian Kwapień, Mario Szaban, Ola Smerechańska i Diana Ciecierska.



"The Voice of Poland": Nokaut - drużyna Piotra Cugowskiego