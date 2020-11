Nokaut "The Voice of Poland": Kto awansował do odcinków na żywo?

Etap nokautu w "The Voice of Poland" za nami! Do odcinków na żywo awansowało 16 uczestników. Nie obyło się bez sporych niespodzianek. Z programem pożegnali się faworyci: Anna Serafińska, Hamza Aboumachaar, Maciej Wójcikowski i Kasia Szulc.

Podczas nokautu, czyli ostatnim etapie przed odcinkami na żywo, trenerzy oglądają występy wszystkich (28) uczestników. Do następnej rundy może awansować jedynie 16 z nich (po czterech w każdej drużynie).



Z drużyny Tomsona i Barona w nokaucie zaśpiewali: Natalia Szczypuła (Emeli Sande - "Next To Me"), Mateusz Wojkowski (Sutherland Brothers - "Sailing"), Piotr Wolski (Pink Floyd - "Wish You Were Here"), Michał Bober (Joe Cocker - "Summer In The City"), Barosz Utracki (Baranovski- "Zbiór"), Adam Kalinowski (Lewis Capaldi - "Someone You Loved" ) oraz Hamza Aboumachaar (Bednarek - "Spragniony").



Roszady na trenerskich krzesłach rozpoczęły się po występie Bartosza Utrackiego. "Jedno jest pewne, na pewno powinien zostać w programie" - stwierdził Michał Szpak. "Jesteś dla nas zagadką. Odszyfrowujemy ciebie, ale nie dajesz się łatwo" - stwierdzili trenerzy i zdecydowali się, że Utracki zastąpi Piotra Wolskiego.

"Adaś musi być, to artysta godny finału" - mówiła Edyta Górniak po występie Adama Kalinowskiego. "Adam znokautował wszystkich" - dodał Szpak. Tomson i Baron również zdecydowali, że uczestnik zastąpił Mateusz Wojkowski.

Ostatni na scenie Hamza Aboumachaar nie zmienił finałowej czwórki. "Mój występ był niesamowity. Kamil Bednarek byłby dumny, gdyby to usłyszał" - stwierdził rozgoryczony uczestnik, który pożegnał się z programem. Kontrowersje wzbudził natomiast fakt, że wokalista otrzymał do wykonania utwór po polsku.

W drużynie Tomsona i Barona w odcinkach na żywo zameldowali się: Natalia Szczypuła, Michał Bober, Bartosz Utracki i Adam Kalinowski.

Z drużyny Edyty Górniak wokalne umiejętności zaprezentowali: Anna Gąsienica-Byrcyn (Varius Manx - "Pocałuj Noc"), Marta Bielawska (Sia- "The Greates"), Aleksandra Matyka (Cyndi Lauper - "True colors"), Anna Nadkierniczna (Brodka - "Miałeś być"), Anna Serafińska (Kasia Kowalska - "Jak rzecz"), Ignacy Błażejowski (Vance Joy - "Riptide") i Maciej Wójcikowski (Robert Gawliński "O sobie samym").



Pierwszą decyzję podczas nokautu Górniak podjęła po występie Anny Serafińskiej. "Jesteś rewelacyjna. Zaśpiewałaś z takim czadem. Scena jest twoja" - stwierdziła Dudziak. Również Szpak oraz Tomson i Baron byli pewni, że uczestniczka musi zostać w programie. Zupełnie inną decyzję podjęła jednak, czym wywołała konsternację wśród trenerów.



"Niesamowity głos, taki soczysty" - chwaliła Dudziak Ignacego Błażejowskiego, a Górniak zdecydowała, że zajmie on miejsce Oli Matyki.

Po występie Macieja Wójcikowskiego Edyta Górniak zalała się łzami, gdyż stanęła przed wyjątkowo trudną decyzją. "Regulamin jest bezlitosny" - mówiła do Macieja Wójcikowskiego i wyrzuciła go z show, pozbywając się tym samym drugiego ulubieńca widzów z jej drużyny.

Do odcinków na żywo z ekipy Górniak awansowali: Anna Gąsienica-Byrcyn, Marta Bielawska, Ignacy Błażejowski i Anna Nadkierniczna.



Z drużyny Michała Szpaka na scenie wystąpili: Szymon Czyżewski (Dawid Podsiadło - "Trójkąty i kwadraty"), Mikołaj Macioszczyk (Imagine Dragons - "Bad Liar"), Przemysław Pajdak (Ryszard Rynkowski - "Szczęśliwej drogi już czas"), Kasia Szulc (OneRepublic - "Let’s Hurt Tonight"), Krystian Ochman (Zbigniew Wodecki - "Z tobą chcę oglądać świat"), Wojtek Lechończak (Avicii - "Hey Brother") i Mateusz Psonak (The Rolling Stones - "Angie").



Prawdziwe emocje rozpoczęły się zaraz po występie Krystiana Ochmana. "Nie wyobrażam sobie twojej drużyny bez Krystiana" - powiedział do Szpaka Baron. "Przemek, to było dobre, ale za mało, aby być dalej w mojej drużynie" - stwierdził trener i podmienił na jego miejsce Ochmana.

W programie został również Wojtek Lechończak i zajął miejsce Kasi Szulc. Po występie Mateusza Psonaka Szpak stwierdził, że obecna edycja jest koszmarem jeśli chodzi decyzje. Zdecydował się, że wokalista musi zostać, a miejsce dla niego zwolni Szymon Czyżewski.

W odcinkach na żywo w drużynie Michała Szpaka zobaczymy: Mikołaj Macioszczyk, Krystian Ochman, Wojtek Lechończak i Mateusz Psonak.

O miejsce w odcinkach na żywo z drużyny Urszuli Dudziak walczyli: Jędrzej Skiba (Ed Sheeran - "Thinking Out Loud"), Martyna Zygadło (Bajm - "10 przykazań"), Michał Matuszewski (George Michael - "Jesus To a Child"), Monika Morka (Ania Dąbrowska - "Porady na zdrady"), Anna Malek (Angie Stone - "Wish I Didn’t Miss You"), Maja Mędrek (Jessie J - "Flashlight") oraz Sylwia Wysocka (Krzysztof Zalewski - "Przyjdź w taką noc").



Po występie Anny Malek przyszedł czas na pierwsze decyzje. "To byłaby zbrodnia, gdyby odpadła" - stwierdził Szpak. Tego samego zdania była Dudziak, która zdecydowała, że uczestniczka zastąpi na krześle Monikę Morkę.

Mniej szczęścia miała Maja Mędrek, której nie udało się wbić do finałowego składu. "Ta czwórka jest nie do ruszenia".

"Gdybym cię mógł, to bym cię ukradł" - stwierdził Michał Szpak po występie Sylwii Wysockiej. Dudziak zdecydowała, że uczestniczka powinna trafić do kolejnego etapu kosztem Martyny Zygadło.

W live'ach z drużyny Urszuli Dudziak wystąpią: Jędrzej Skiba, Michał Matuszewski, Anna Malek i Sylwia Wysocka.



