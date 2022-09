Niespodzianka w "The Voice of Poland"! Kto pojawił się za kulisami?

Przemek Zubowicz rozpalił trenerów "The Voice of Poland" podczas swojego występu. Za kulisami oglądała go natomiast jego żona – Weronika – która jest znaną ring girl, a na swoim koncie ma również m.in. występu w serialu "Klan".

Weronika Zubowicz na planie "The Voice of Poland" / Youtube /TVP