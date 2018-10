Nicole Kulesza i Kamila Kamocka w "The Voice of Poland": Kto pomylił tekst?

Po drugim odcinku bitew w "The Voice of Poland" sporo komentarzy dotyczyło występu Nicole Kuleszy i Kamili Kamockiej. Wszystko z powodu zachowania jednej z uczestniczek.

Kamila Kamocka i Nicole Kulesza na scenie "The Voice of Poland" /Jan Bogacz /TVP

Kamila Kamocka i Nicole Kulesza w "The Voice of Poland" miały podczas bitew do wykonania piosenkę Hoziera "Take Me To Church".

Trener po ich występie był zadowolony z obu uczestniczek. "Wspaniale brzmiałyście we wspólnych partiach. Obie dałyście radę i byłyście tym utworem, mimo że to trudna piosenka" - chwalił dziewczyny Grzegorz Hyży, a za namową swoich kolegów do kolejnego etapu zaprosił Nicole Kuleszę.

Widzom nie do końca spodobało się natomiast zachowanie Kuleszy. Podczas występu uczestniczka pomyliła tekst, za co zresztą chwilę później po cichu przeprosiła Kamocką.



Gdy jednak trenerzy próbowali przypomnieć sobie, która z dziewczyn się pomyliła, Kulesza zaprzeczyła, że miała problemy.

Chwilę później powtórzyła swoją wersję przed kamerami. "Kamilkę poniosło i zapomniała tekstu, reakcja była natychmiastowa i w porę to naprawiłyśmy" - stwierdziła Kulesza.

"Co było słychać, to było słychać. Ważne, że obie zaśpiewałyśmy dobrze i jesteśmy z siebie zadowolone" - podsumowała Kamocka.

Innego zdania byli jednak internauci, którzy wzięli w obronę Kamocką.